美国股市：道指首次收在15,000点之上，标普指再创纪录收盘新高

* 卡特彼勒推升道指，德国数据直指经济成长

* 道指和标普500指数还触及盘中历史高位

* 苹果股价在连涨三日后回落

* 道指收涨0.6%，标普500指数收高0.5%，Nasdaq指数上扬0.1%

路透纽约5月7日 - 美国股市周二上涨，道指首次收在15,000点上方，标普500指数收于纪录新高，因投资人继续买入股票且德国工业数据优于预期，使股市升势得以延续。

标普500指数连续第四日刷新收盘纪录。道指和标普500指数盘中还触及历史高位。

标普500指数的10大类股中，九类收涨。摩根大通 攀升2%，报49.14美元，领涨该指数。

卡特彼勒 劲扬2.5%，报89.79美元，是涨幅最大的道指成份股。

但资讯技术(IT)类股逆势走低，苹果 在三日连涨后回落。该股收跌0.4%，报458.66美元。

今日稍早公布的数据显示，德国3月工业订单增长2.2%，预期为回落0.5%，投资者人气受到极大的鼓舞。

“市场从未真正预期欧元区经济会出现多大幅度的复苏。市场的乐观情绪少得可怜，”富国私人银行的全球投资策略师Sean Lynch表示。

道琼工业指数 收高87.31点，或0.58%，至15,056.20点；标准普尔500指数 收涨8.46点，或0.52%，至1,625.96点。Nasdaq指数 上升3.66点，或0.11%，至3,396.63点。

盘中，道指触及15,056.67点的历史高位，标普500指数升至1,626.03点，刷新历史纪录。

年内迄今，标普500指数累计上扬14%。

能源股受美国石油和天然气生产商EOG Resources Inc 的推动攀升，该股大涨7.7%，报135.69美元，是百分比涨幅第二大的标普500指数成份股，该公司此前报告，首季获利超过分析师预期。

标普能源股指数 上扬0.7%。

年内迄今，美国股市受强劲的公司业绩和美国联邦储备理事会(FED/美联储)的宽松政策提振一路凯歌，这两个因素可能已被市场消化。上周公布的美国就业数据意外强劲，为股市升势助力。

股市今年的涨势未遭遇任何长时间的回调，因投资者利用每一次下跌的机会增加头寸。很多分析师预计，市场趋于上行，但部分人士认为，短期内将出现回调，因缺乏正面刺激因素，且经济数据喜忧参半。

Fossil Inc 和DirecTV 报告的获利远超分析师预期。Fossil股价跳升9%，报107.88美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。DirecTV急升6.9%，报61.95美元。