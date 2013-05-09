美国股市：收跌，结束标普500指数五日连续触及纪录收盘高位的涨势

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
* 上周初请失业金人数意外下滑
* Tesla Motors公布业绩后大涨
* 道指跌0.2%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数跌0.1%
路透纽约5月9日 - 美国股市周四收跌，结束标普500指数五日连续触及纪录收盘高位的涨势，因市场的近期动能消退，苹果走低拖累大盘。
道指也结束两日连创收盘新高的走势，但仍收在15,000点之上。
近期升势持续时间之长已令许多投资人意外。分析师表示，首季业绩期快将结束，在没有进一步刺激因素的情况下，股市难以维持上升动能。
今年升势多数时间成交不振，事实上，过去一周的成交都低于均值。
“近期升势过度，稍有差池，标普500指数会轻易回落至1,580点，”Wedbush Equity Management LLC董事总经理Stephen Massocca表示。
苹果 收低0.9%，报456.77美元，领跌标普500指数和Nasdaq指数。国际商业机器(IBM)公司 跌0.8%，报203.24美元，对道指拖累最大。
今日美国公布的经济数据大致正面，但未能给予股市太大提振。美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为32.3万人，创2008年1月来最低，预估为33.5万人。
道琼工业指数 收跌22.50点，或0.15%，至15,082.62点；标准普尔500指数 收挫6.02点，或0.37%，至1,626.67点.Nasdaq指数 下跌4.10点，或0.12%，至3,409.17点。
尽管今日收低，但盘中道指和标普500指数均创下新高，分别为15,144.83点和1,635.01点。
股市今日开低，在下午稍早的交易中扭转跌势，并开始小涨，但尾盘又失去动能。
新闻集团 公布的业绩胜预期，带动该股大涨4.5%，报33.29美元，限制了标普500指数的跌幅。
在其他领涨个股中，Tesla Motors Inc 猛涨24.4%，报69.40美元，昨日该公司公布的经调整后盈利是分析师预计的三倍。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为63亿股，年内迄今日成交均值约为64亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股比约为1:2，Nasdaq市场则为近2:3。(完)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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