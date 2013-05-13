美国股市：在近期大涨后升势暂停几收平盘，保健股攀升

欧元债市：法德公债利差触及六周高位，法国大选不确定性令人不安
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
* 美国4月核心零售销售增长0.5%
* Yum Brands月度中国销售下滑，股价下挫
* 道指跌0.2%。标普500指数持平，Nasdaq指数小涨0.1%
路透纽约5月13日 - 美国股市周一收盘基本持稳，因投资者在三大指数上周再创纪录新高后稍作喘息，但保健股走强扶助限制市场跌势。
标普保健股指数 攀升0.7%，为表现最佳板块。
Theravance 跳升17.9%，报41.20美元，此前爱尔兰制药商Elan 同意以10亿美元购买Theravance从葛兰素史克美占 获得的呼吸系统药物专利权。
美股主要股指之前连升三周，道指和标普500指数上周刷新纪录收盘高位，标普500指数今年迄今仍升14.5%。
尽管一些分析师认为长期趋势仍向上，但许多分析师认为短期动能正在减弱，因缺乏积极诱因。市场成交低于均值，近几日波动性降低。
“日内几乎没有波动。我认为这意味着投资人目前离场观望后市进展，”Platinum Partners总裁Uri Landesman表示。
CBOE波动性指数 收低0.3%。
道琼工业指数 小跌26.81点，或0.18%，至15,091.68点；标准普尔500指数 微升0.07点，或0.00%，至1,633.77点.Nasdaq指数 小涨2.21点，或0.06%，至3,438.79点。
下跌的个股中，Yum Brands Inc 大跌2%，报68.92美元，上周五收盘后，该公司公布在中国的4月销售大跌。
美国商务部公布的数据显示，4月零售销售小幅增长0.1%，预估为下降0.3%，3月修正后为增长0.5%。 不计入汽车、汽油和建材的核心零售销售增长0.5%。美国消费者支出中约三成为零售销售。
投资人对是否正面的经济数据能够扶助市场进一步上涨，抑或是否会令美联储结束刺激货币措施的意见不一，J.P. Morgan Funds全球市场策略师Joseph Tanious表示。
其他数据显示，美国3月企业库存连续第二个月持平，预估为增加0.3%，这预示补充库存可能有助于第二季经济成长。
企业首季盈利大致优于预期，根据汤森路透数据，已有90%的标普500指数成份股企业公布业绩，其中67.2%的企业盈利优于预期，同过去四季均值持平。但仅有46.9%的企业营收优于预期，低于过去四季均值52%。(完)
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
路透台北4月10日 - 台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期升13.2 %，与市场预期的年增13%相当，且是连续六个月正成长；1-3月出口较上年同期则成长15.1%。分析师预估这次复苏可望持续到下半年，今年GDP成长有望破2%，上半年央行尚不会升息。
中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。