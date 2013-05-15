美国股市：收涨，道指和标普500指数再次刷新收盘纪录

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
* 互联网类股涨幅居前；谷歌触及新高
* 首季更多知名对冲基金减持苹果股票
* 瑞信恐慌指标跌至一年低位
* 道指上扬0.4%，标普500指数攀升0.5%，Nasdaq指数收涨0.3%
路透纽约5月15日 - 美国股市周三全线收涨，道指和标普500指数触及历史新高，近期的上行动能继续推动股市攀升。
Nasdaq指数盘中也触及2000年11月以来最高，但苹果 急跌限制其涨幅。苹果尾盘走低，之前对冲基金向监管机构提交的文件显示，今年第一季更多知名对冲基金减持曾经的华尔街宠儿苹果的股票。
苹果竞争对手谷歌 大涨，触及916.38美元的纪录新高，因有消息称，该公司推出了一种流媒体音乐服务。
今日市场普涨，标普500指数10大类股中有九类上扬。必需消费品类股 涨幅居前，上扬1%，金融股 也收高1%。能源股 收跌0.4%，是今日唯一回落的类股。
尽管标普500指数已连续第四日触及纪录高位，但大盘显示出更多的强势迹象。年内迄今，标普500指数已15次刷新收盘纪录。
一项反应大盘焦虑程度的期权指标显示，市场对股市持乐观态度，从投资者目前的持仓情况来看，市场预期股市将在未来三个月将继续攀升。
近几周股市持续攀升，因投资者押注多国央行的刺激举措将支撑市场涨势。
尽管部分数据显示美国经济成长乏力，但央行的宽松政策已推动美国三大股指年内迄今累计攀升约15%，
最新出炉的经济数据显示，5月纽约州制造业意外萎缩。另一项报告指出，美国4月工业生产降幅超过预期。
“数据远不及预期，这一点令人担忧，但投资者没有理由卖出，”Gradient Investments的高级投资组合经理Michael Binger称。
“推动市场的主要因素包括，美联储、企业收益和消费者信心等，这些方面都没有让市场失望，投资者借一切回调的机会买入。我仍然认为，股市有很高的投资价值。”
道琼工业指数 收高60.44点，或0.4%，至15,275.69点；标准普尔500指数 收高8.44点，或0.51%，至1,658.78点.Nasdaq指数 上扬9.01点，或0.26%，至3,471.62点。
道指和标普500指数盘中均创下历史高位，分别为15,301.34点和1,661.49点。稍早，Nasdaq指数攀升至52周新高3,475.48点。
瑞信瑞恐慌指标(CSFB)过去两周累计回落11.4点，为纪录最大跌幅，目前处于一年低位21.73。这是众多暗示股市将在目前水平基础上继续攀升的迹象之一。
安捷伦科技 是涨幅最大的标普500指数成份股之一，急升3.9%，报45.68美元，该公司周二公布的经季节性调整后收益超过预期，且将股票回购计划规模扩大一倍，至10亿美元。
Netflix Inc 劲扬4%，至243.40美元。雅虎 跳涨2.6%，报27.34美元。这也扶助提振科技股。相反，Computer Sciences Corp 是跌幅最大的标普500指数成份股，该股在公布业绩后重挫9.7%，报44.71美元。
必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 大幅攀升5.1%，至44.34美元，市场预期，该公司将公布乐观的黑色素瘤新药的临床试验数据。预计该公司将在美国临床肿瘤学会年度大会5月31日开始举行前于今晚公布有限的临床试验数据。
今日出炉的其他数据显示，4月美国生产者物价指数降幅为三年来最大，经季节性调整后回落0.7%。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为66亿股，年内迄今日成交均值约为63亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股比约为8:7，Nasdaq市场则约为14:11。(完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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