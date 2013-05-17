美国股市：道指及标普500指数收在纪录高位，股市连升四周

* 摩根大通将标普500指数年底目标上调至1,715点

* Nasdaq指数收在2000年10月来最高收位

* JCPenney公布业绩后，股价下滑

* 道指涨0.8%，标普500指数及Nasdaq指数均升1%

路透纽约5月17日 - 美国股市周五继续攀升，进入史上首见的区域，录得第四周连涨，因令人鼓励的经济数据促使投资人买入成长型股票。

道指及标普500指数均收在纪录高位，受能源股及工业股走强带动。两项股指今年迄今上升逾16%，在此轮升势中屡创纪录高位。

标普500指数较2009年3月信贷危机及经济衰退后触及的低位高出了大约1,000点，反映股市的涨幅有多大。股市在周五尾盘升势加速，标普500指数在收盘前不久上扬1%。

“很难令股市下跌，”RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon说。

数据显示5月初美国人对经济及其财务前景更乐观，消费者信心升至约六年高位，一衡量未来经济活动的领先指标在4月升至约五年高位。

“如果你认为经济将逐渐好转，全球经济将改善，迄今还未得益的板块，例如循环景气类股，将可能是下一个跑赢的类股，”Sheldon说。

波音 涨2.4%，报98.92美元，至2007年10月来最高，领升标普工业指数 ，后者上扬1.4%。

标普能源类指数 升0.8%，艾克森美孚(Exxon Mobil)涨1.2%，报91.76美元。

道琼工业指数 收高121.18点，或0.80%，收在纪录高位15,354.40点；标准普尔500指数 收高17点，或1.03%，至1,667.47点的纪录高位。Nasdaq指数 上扬33.72点，或0.97%，至3,498.97点，此为2000年10月来最高收位。

稍早，道指触及纪录高位15,357.40点。

本周，道指涨1.6%，标普500指数攀升2%，Nasdaq指数升1.8%。

今年迄今，道指攀升17.2%，标普500指数升16.8%，Nasdaq指数涨15.9%。

摩根大通将标普500指数年底目标从1,580点上调至1,715点，暗示该指数在今年余下时间升幅接近3.5%。

“我们意识到，投资人在将新资金投入股市方面有些举棋不定，但我们认为，科技股，医疗保健股和金融股的风险/回报特别具吸引力，”摩根大通美国股市策略师Thomas Lee在致客户的报告中说。

通用汽车 飙升3.2%，至33.42美元，此前里昂证券将通用汽车评级从“表现逊于大盘”上调至“买入”。

零售商JCPenney 急跌4.2%，报18.01美元，此前公司再次公布录得季度巨额亏损，因销售疲弱及清货大减价，执行长Myron Ullman称他需要时间解决公司面临的困难。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为63.1亿股，年内迄今日成交均值为大约63.4亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为21:8，Nasdaq市场则约为17:8。(完)