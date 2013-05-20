美国股市：几收平盘，对股指回调的忧虑令市场回吐企业购并活动带动的涨幅

* 雅虎以11亿美元收购Tumblr

* 道指和标普500指数一度创下历史新高

* 三大股指均收低0.1%

路透纽约5月20日 - 美国股市周一几无变动，三大股指徘徊在纪录高位附近，因对股指回调的忧虑令企业并购活动带动的稍早涨幅被抹去。

道指和标普500指数一度创下历史盘中高位。

盘中稍早，包括雅虎收购Tumblr等一系列购并消息提振了投资人的信心。

今日涨幅居前的是太阳能企业，因此前晶澳太阳能 公布营收增加，季度亏损小于预期后股价猛涨。

能源股今日在标普500指数成份股中也领跑，但必需消费品类股表现最为逊色。标普能源股指数 升1.3%，标普必需消费品类股 跌1%。

稍早，道指创下15,391.84点的历史新高，标普500指数也小涨至1,672.84点的纪录新高。两大股指今年迄今都已大涨近17%。

“今日从消息或经济数据方面来看肯定是迟缓的一天，没有诱因真正左右股市，”Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示。

“有投资人被这次升势的长度和强度吓倒，这完全可以理解。但也有投资人担心没有投资，错过这波升势。”

标普500指数自2009年3月的低点已经大涨近千点，上周标普500指数成份股中有超过38%触及了52周高位，为至少1990年来最高百分比。

道琼工业指数 收低19.12点，或0.12%，至15,335.28点；标准普尔500指数 收跌1.18点，或0.07%，至1,666.29点。Nasdaq指数 小跌2.53点，或0.07%，至3,496.43点。

盘中稍早，Nasdaq指数也触及52周新高3,509.41点。

雅虎 以11亿美元现金收购博客服务公司Tumblr，该股收高0.2%，报26.58美元。

晶澳太阳能飙升70.4%，报9.56美元，其他太阳能企业中，中电光伏 猛涨50%，报2.52美元，江西赛维 激升20.4%，报1.83美元，英利绿色能源控股 攀升13.1%，报3.10美元。

其他购并消息中，Actavis 宣布将以换股交易收购Warner Chilcott Plc ，交易价值50亿美元，前者收高1.3%，报127.15美元，后者大涨2%，报19.60美元。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储可能保持目前的购债水准，但如果在秋季确认就业市场已站稳脚跟，美联储可能会突然结束购债。

周三美联储主席贝南克将在国会作证词陈述，投资人将密切关注。

如果美国就业市场保持近期升势，美联储可能较许多投资人认为的更早开始结束大规模购债计划，该计划对股市升势有强劲支撑。

周三，美联储还将发布最近一次货币政策会议记录。记录将为美联储货币政策方向提供线索。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为60亿股，今年迄今日成交均值为约63.4亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为17:13，Nasdaq市场则为约14:11。(完)