美国股市：道指和标普500指数收在纪录新高，因联储放慢购债的忧虑缓解

* 纽约联储总裁杜德利将购债计划调整与财政政策对经济的影响挂钩

* 家得宝上调财测，股价盘中触及纪录高位

* 高盛预计标普500指数年底前将触及1,750点

* 道指上扬0.3%，标普500和Nasdaq指数收涨0.2%

路透纽约5月21日 - 美国股市周二上涨，道指和标普500指数收在纪录新高，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话缓和部分人士对美联储可能开始缩减刺激计划规模的忧虑。

道指成分股家得宝提振大盘，之前该公司上调营收预期，带动股价攀升至日内纪录高位。

摩根大通摩也扶助推高道指，该股上扬逾1%，触及52周高位，之前该行的首席执行长赢得股东的信任投票。

三大指数在下午的交易中扩大涨幅，之前纽约联储总裁杜德利表示，他不能确定美联储下一步是缩减还是增加购债规模，因经济前景“不确定”。

稍早，圣路易斯联储总裁布拉德敦促欧洲央行考虑实施美国式量化宽松政策，以应对欧元区通胀放缓和经济衰退。

“对美联储是时候撤出部分刺激举措的忧虑与日俱增，尤其是股市处于目前高位的情况下。今日美联储官员的讲话无疑在短期内又给市场注入了一针强心剂，”对冲基金LibertyView Capital Management LLC的总裁Rick Meckler表示。

“但在低利率政策环境下，上述因素对市场的影响也就仅此而已，”Meckler说，“只有转化为经济消息或企业获利数据才能对市场产生更大的推动，这是今日市场基本持平的原因所在。”

美联储以每月850亿美元的规模购买公债的计划是推动股市上扬的重要因素，投资者近期越来越担心，美联储何时会调整或停止购债计划。

道琼工业指数 上扬52.30点，或0.34%，收在15,387.58点的纪录高位；标准普尔500指数 收升2.87点，或0.17%，触及1,669.16点的纪录高位。Nasdaq指数 收高5.69点，或0.16%，至3,502.12点，为2000年10月以来最高收位。

道指和标普500指数盘中分别触及15,434.50点和1,674.93点的历史高位。

Nasdaq指数盘中触及52周新高3,512.15点。

美国三大股指自年初以来累计攀升约17%，投资者正试图判断后市股市还能走多远。

高盛在5月20日的一份给客户的报告中预计，标普500指数年底前将升至1,750点，较周一收盘价攀升5%，且预计一年后将升至1,825点。

高盛的经济学家预计，2014年美国国内生产总值(GDP)增幅将高于趋势增长率，为六年来首次。

中小型股罗素2000指数 继续在1,000点水平遇阻，但该指数徘徊在历史收盘高位附近。

全球最大家居修缮连锁店家得宝报告季度营收和获利增长，受助于楼市复苏，该公司上调今年营收预期。家得宝是百分比涨幅第二大的道指成份股，急升2.5%，收报78.71美元，盘中触及纪录高位79.46美元。

摩根大通 股东投票同意首席执行长Jamie Dimon继续兼任董事长，该股上扬1.4%，收报53.02美元，稍早触及52周新高53.67美元。

周三上午，投资者将认真解读贝南克在国会联合经济委员会的证词陈述。下午，美联储将公布最新政策会议记录。

苹果 执行长库克(Tim Cook)在国会作证，之前参议院有关该公司海外税务结构的报告称，苹果将数十亿美元的利润放在爱尔兰分公司的账上，几乎未向任何一国政府缴税。苹果股价回落0.7%，报439.66美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为61.5亿股，年内迄今日成交均值为约63.4亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为8:7，Nasdaq市场则为约13:12。(完)