美国股市：在震荡交投中走低，因担忧美联储缩减购债规模

* 道指和标普500指数在同日涨跌均超过1% * 美联储会议记录显示决策者对缩减构债规模持开放态度，但对前提 条件意见不一 * 贝南克称美联储宽松政策提振经济，但暗示可能采取行动 * 道指回落0.5%，标普500指数下跌0.8%，Nasdaq指数收挫1.1% 路透纽约5月22日 - 美国股市周三下跌，标普500指数录得三周来最 大跌幅，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示部份官员对早 至6月放缓购债进度持开放态度。 市场交投震荡，道指和标普500指数上午涨幅均超过1%，但下午下跌 也超过1%。 美联储主席贝南克今日在国会作证时表示，如果经济复苏看似将保持 前行动能，美联储可能在未来“几次政策会议上”决定缩减构债规模。 这给市场当头一棒，之前贝南克表示，在缩减购债规模前，需要看到 经济复苏的更多迹象，受此推动，股市劲扬。 “市场非常敏感，尤其是对有关很快将开始放慢购债进度的任何言论 ，”美国保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby表示。 “没有人希望在数据改善，促使美联储开始谈及缩减购债规模的具体 时间时才卖出。市场不会等到美联储采取行动，它们将在美联储行动前卖 出。这是市场运作的模式。” Krosby还表示，贝南克脱离了事先准备好的讲稿，尽管他努力想保持 美联储政策的透明度，“但他把市场给搞蒙了。” 美联储周三公布的4月30日到5月1日的会议记录显示，“多位”官员 对最早在6月缩减购债规模持开放态度，但在满足何种条件才足以促使美 联储开始行动方面意见不一。 一位官员倾向于立即开始放慢购债进度，另一位认为应立即扩大购债 规模，但最终多数官员认为，准备好根据数据调整购债进度这一点至关重 要。 投资者将越来越多的注意力转向美联储何时开始放慢或结束每月850 亿美元的购债计划上。该计划是推动股市大涨的重要因素之一，年内迄今 ，标普500指数和道指均上扬16-17%左右。 道琼工业指数 收低80.41点，或0.52%，至15,307.17点；标准 普尔500指数 收跌13.81点，或0.83%，至1,655.35点。Nasdaq指数< .IXIC>收低38.82点，或1.11%，至3,463.30点。 标普500指数盘中升至1,687.18点的高位，日低为1,648.86点。道指 的盘中交易区间为15,542.40点至15,265.96点。 “很久未见今日这样大的波幅，”Platinum Partners的总裁Uri Lan desman表示。 标普500指数10大类股全线走低，能源和公用事业股领跌。能源股指 数 回落1.2%，公用事业股指数 下跌1.6%。 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 急升5.3%，报46.40美 元，之前花旗的一份报告凸显围绕免疫疗法的乐观情绪，因必治妥施贵宝 和罗氏制药 等公司在相关领域的临床试验上取得了积极的结果。 Target Corp 报告开业一年以上的美国店铺首季营收下降0.6% ，受累于反常的低温天气。该公司还下调了全年获利预估。Target股价重 挫4%，报68.40美元。(完) 美国股市 标准普尔主要 分类指数 美股一周展 纽约证交所最 望 活跃个股 美股盘前/ Nasdaq最活跃 盘后 个股 美股ADR收 纽约证交所涨 盘报导 幅居前个股 美股业绩公 纽约证交所跌 布尔日程 幅居前个股 股市新闻 Nasdaq涨幅居 前个股 美股盘中英 Nasdaq跌幅居 文报导 前个股 欧洲股市报 日本股市报导 导 香港股市报 中国股市报导 导 澳洲股市报 台湾股市报导 导 韩国股市报 东南亚股市报 导 导 英股富时指 德股DAX指数 数 法股CAC-40 中港台企业ADR 指数 报价一览表 (编译 母红; 审校 张荻)