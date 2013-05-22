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中国财经报道 | 2013年 5月 23日 星期四 06:21 BJT

美国股市：在震荡交投中走低，因担忧美联储缩减购债规模

* 道指和标普500指数在同日涨跌均超过1%
    * 美联储会议记录显示决策者对缩减构债规模持开放态度，但对前提
条件意见不一
    * 贝南克称美联储宽松政策提振经济，但暗示可能采取行动
    * 道指回落0.5%，标普500指数下跌0.8%，Nasdaq指数收挫1.1%

    路透纽约5月22日 - 美国股市周三下跌，标普500指数录得三周来最
大跌幅，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示部份官员对早
至6月放缓购债进度持开放态度。
    
    市场交投震荡，道指和标普500指数上午涨幅均超过1%，但下午下跌
也超过1%。
    
    美联储主席贝南克今日在国会作证时表示，如果经济复苏看似将保持
前行动能，美联储可能在未来“几次政策会议上”决定缩减构债规模。
    
    这给市场当头一棒，之前贝南克表示，在缩减购债规模前，需要看到
经济复苏的更多迹象，受此推动，股市劲扬。
    
    “市场非常敏感，尤其是对有关很快将开始放慢购债进度的任何言论
，”美国保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby表示。
    
    “没有人希望在数据改善，促使美联储开始谈及缩减购债规模的具体
时间时才卖出。市场不会等到美联储采取行动，它们将在美联储行动前卖
出。这是市场运作的模式。”
    
    Krosby还表示，贝南克脱离了事先准备好的讲稿，尽管他努力想保持
美联储政策的透明度，“但他把市场给搞蒙了。”
    
    美联储周三公布的4月30日到5月1日的会议记录显示，“多位”官员
对最早在6月缩减购债规模持开放态度，但在满足何种条件才足以促使美
联储开始行动方面意见不一。
    
    一位官员倾向于立即开始放慢购债进度，另一位认为应立即扩大购债
规模，但最终多数官员认为，准备好根据数据调整购债进度这一点至关重
要。
    
    投资者将越来越多的注意力转向美联储何时开始放慢或结束每月850
亿美元的购债计划上。该计划是推动股市大涨的重要因素之一，年内迄今
，标普500指数和道指均上扬16-17%左右。
    
    道琼工业指数 收低80.41点，或0.52%，至15,307.17点；标准
普尔500指数 收跌13.81点，或0.83%，至1,655.35点。Nasdaq指数<
.IXIC>收低38.82点，或1.11%，至3,463.30点。
    
    标普500指数盘中升至1,687.18点的高位，日低为1,648.86点。道指
的盘中交易区间为15,542.40点至15,265.96点。
    
    “很久未见今日这样大的波幅，”Platinum Partners的总裁Uri Lan
desman表示。
    
    标普500指数10大类股全线走低，能源和公用事业股领跌。能源股指
数 回落1.2%，公用事业股指数 下跌1.6%。
    
    必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 急升5.3%，报46.40美
元，之前花旗的一份报告凸显围绕免疫疗法的乐观情绪，因必治妥施贵宝
和罗氏制药 等公司在相关领域的临床试验上取得了积极的结果。
 
    
    Target Corp 报告开业一年以上的美国店铺首季营收下降0.6%
，受累于反常的低温天气。该公司还下调了全年获利预估。Target股价重
挫4%，报68.40美元。(完)
    
      
   美国股市                     标准普尔主要                
                              分类指数       
 美股一周展                   纽约证交所最          
 望                           活跃个股       
 美股盘前/                    Nasdaq最活跃          
 盘后                         个股           
 美股ADR收                    纽约证交所涨          
 盘报导                       幅居前个股     
 美股业绩公                   纽约证交所跌          
 布尔日程                     幅居前个股     
 股市新闻                     Nasdaq涨幅居          
                              前个股         
 美股盘中英                   Nasdaq跌幅居          
 文报导                       前个股         
 欧洲股市报                   日本股市报导         
 导                                          
 香港股市报                   中国股市报导          
 导                                          
 澳洲股市报                   台湾股市报导          
 导                                          
 韩国股市报                   东南亚股市报          
 导                           导             
 英股富时指                   德股DAX指数            
 数                                          
 法股CAC-40                   中港台企业ADR           
 指数                         报价一览表     
   

 (编译 母红; 审校 张荻)
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