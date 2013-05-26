重温稿-美国股市：收盘变动不大，但本周因担心联储缩减购债而录得4月中来首周下跌

* 标普500指数下滑但远高于日低，因投资人逢低买入

* 宝洁替换执行长后股价跳升

* 投资人对美联储可能退出刺激计划感到不安

* 道指升0.1%，标普500指数跌0.1%，Nasdaq指数持稳

路透纽约5月24日 - 美国股市周五收盘变动不大，道指收高，但标普500指数连跌第三日，且三大股指本周录得4月中来首周下跌，因市场仍担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将可能缩减经济刺激计划。

但在下周一美国阵亡将士纪念日假期前，股市在清淡交投中收盘远高于日低水准。

道指小幅收高，表现优于大盘，受到宝洁 跳升4%扶助。

美国4月耐用品订单跳升显示美国经济可能较部分人士原本预想的要强。

“像今天这种走势明显显示仍有观望资金要入市，(投资人)正寻找几乎各种理由入市。”Solaris Asset Mangment投资长Tim Ghriskey表示。

“整周都是如此。投资人逢低承接，特别是当下跌不是基于基本面因素。”

本周下半周，市场交投震荡，因投资人评估美联储对市场的立场发展。美联储的刺激措施带动美股今年屡创新高。

尽管市场有担心美联储将很快退出，但许多分析师表示，美联储最终缩减刺激措施将伴随着经济扩张和企业盈利增长，这会继续支撑股市。

Schaeffer's Investment Research高级股市分析师Joe Bell表示，许多投资人只认为此轮升势归功于美联储，而没有谈及就业市场或楼市的改善因素。经济总体而言要比部分投资人认为的要好。

道琼工业指数 收高8.60点，或0.06%，至15,303.10点；标准普尔500指数 收跌0.91点，或0.06%，至1,649.60点。Nasdaq指数 收低0.27点，或0.01%，至3,459.14点。

本周，道指下滑0.3%，标普500指数及Nasdaq指数均下跌1.1%。标普500指数盘中跌穿14日移动均线切入位1,647.91点，但收盘在该水准之上。

全球最大的家用品生产商宝洁大涨4%，报81.88美元，该公司周四宣布A.G. Lafley将出任执行长，替换Bob McDonald。

青少年服装零售商Abercrombie & Fitch 下调盈利预估，并称季度可比销售下滑15%后，该股大跌8%，报50.02美元，在标普500指数成份股中跌幅居前。

美国零售商Sears Holdings 暴跌13.6%，报50.25美元，该公司周四公布的季度亏损大于预期。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为52亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为13:16，Nasdaq市场则为约13:12。(完)