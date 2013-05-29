美国股市：下滑，高股息股票领跌

* 电信股，公用事业股和其他防御类股领跌

* Smithfield股价暴涨，受中国企业并购消息激励

* 道指和标普500指数均下跌0.7%，Nasdaq指数下滑0.6%

路透纽约5月29日 - 美国股市周三下跌，因在美国公债收益率最近攀升后，高股息的股票失去部份吸引力。

指标美国公债收益率在隔夜时触及2.235%的逾一年高位，且自上周以来一直上升，当时美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的讲话令市场忧虑美联储缩减购债计划的时间将可能较大部份人士预期的更早。

消费必需消费品、医疗保健、电信和公共事业等类股指数全线下跌超过1%，这些标普500指数板块中包括许多高股息股票。强生 大跌2.2%，至85.65美元，对标普500指数的拖累最大。

“10年期公债收益率在过去几个交易日攀升，最终追上今年部份市场领跑者，”RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon表示，他补充说，投资人获利了结。

防御类股一直领升股市，因在低利率环境下，投资人青睐高股息的股票而不是固定收益债券。

标普500指数股息收益率和指标10年期公债收益率之差处于约一年来最窄水平。在周三尾盘，标普500指数股息收益率为大约2.39%。

房利美 和房贷美 放量大跌，扭转早盘急涨态势。房利美暴跌28.9%，至2.90美元，大约有2,720亿股成交。房贷美崩跌30.4%，报2.61美元，有1,190亿股成交。

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导，基金经理Bruce Berkowitz的Fairholme Capital Management大笔押注房利美和房贷美的优先股。直至周三房利美和房贷美股价回落前，两者股价已连升七个交易日。

道琼工业指数 收低106.59点，或0.69%，至15,302.80点；标准普尔500指数 收跌11.70点，或0.7%，至1,648.36点。Nasdaq综合指数 收低21.37点，或0.61%，至3,467.52点。

标普电信股指数 和标普公共事业类指数 均大跌1.5%。标普消费必需品指数 下挫1.9%，标普医疗保健类指数 下滑1.5%。

全球主要央行推出的宽松货币政策提振股市，推高道指和标普500指数今年创下纪录高位。

标普500指数较2012年底收盘累计上升15.6%。

在周三的上涨股中，美国最大的生猪生产商Smithfield Foods 暴涨28.4%，报33.35美元，此前中国双汇集团同意以每股34美元收购该公司。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为67亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数之比约为1:4，Nasdaq市场则为约8:17。(完)