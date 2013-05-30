美国股市：收高，因经济数据疲弱缓和对美联储将缩减购债的担忧

* 数据缓和了对美联储将缩减购债的担忧

* 上周初请失业金人数意外增加，美国下修首季GDP

* 道指升0.1%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数收高0.7%

路透纽约5月30日 - 美国股市周四从昨日跌势中反弹，美国今日公布的经济数据不佳，缓和了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始逐渐缩减其经济刺激计划的忧虑。

今日上涨令标普500指数本月有望收高约3.6%，道指本月迄今升幅为3.3%，Nasdaq指数为4.9%。

美股近期走势反复，同市场对美联储宽松货币政策前景的看法转变息息相关。周三，股市重挫，因投资人担心美联储会因应经济增强的迹象而缩减购债。周三美国公债收益率也因此升至13个月最高。

“在约9月份前，我们不会真正看到美联储政策的转变，但市场走势波动，因在目前水准，获利回吐是以防下跌的一个对冲方法。”嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门董事Randy Frederick表示。

“在获利回吐后，市场走势出现反转，因出现良好的买入机会，比如今天。”

道琼工业指数 收高21.73点，或0.14%，至15,324.53点；标准普尔500指数 收涨6.05点，或0.37%，至1,654.41点。Nasdaq指数 攀升23.78点，或0.69%，至3,491.30点。

数据显示，上周美国初请失业金人数意外增加，而政府对首季国内生产总值(GDP)数据的最新读数也略低于预估。

全球央行宽松的货币政策扶助推升道指和标普500指数屡创新高。今年迄今，标普500指数升幅超过16%。

今日公布的4月成屋待完成销售指数增加0.3%，至2010年4月来最高，但分析师原本预计增加1.1%。

企业消息方面，Costco Wholesale Corp 公布的第三季盈利略胜预期，但销售不及预期，该股收低0.9%，报111.88美元。

晶片商Avago Technologies 预计当季营收大致高于预期后，半导体股走强。Avago跳升9.8%，报37.82美元，费城半导体指数 攀升1.5%。

Berkshire Hathaway Inc 旗下分支同意以56亿美元收购电力公用事业公司NV Energy Inc ，后者暴涨22.5%，报23.62美元，Berkshire的B股升1.6%，报114.84美元。

数据存储设备生产商EMC Corp 大涨5.4%，报24.93美元，此前该公司派发季度股息，并将股份回购规模由10亿美元增至60亿美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为65亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,756和1,208，Nasdaq市场则为1,728和772。(完)