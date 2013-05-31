美国股市: 尾盘遭遇抛售收低，但5月收升

* 数据暗示美国经济回软，但不是急剧放慢

* MSCI明晟指数重新平衡导致美股尾盘交投震荡

* 道指和标普500指数均下跌1.4%，Nasdaq指数跌1%

路透纽约5月31日 - 美国股市周五尾盘遭遇抛售，大幅收低，标普500指数自去年11月来首次录得连续第二周下跌，因投资人在美股连涨七个月后希望锁定部份利润。

标普500指数在5月上涨2.1%，连续第七个月上升，为2009年来最长月度涨势。

在标普500指数屡创纪录高位后，该指数在2013年迄今累计上升14.3%，创下1997年来最大首五个月涨幅。在过去七个月涨势中，标普500指数累计攀升15.5%。

股市在本周大部份时间交投震荡，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减货币宽松政策规模，该政策是股市今年大涨的主要原因。

周五数据直指美国经济回软，但未能压制对美联储将可能缩减刺激计划规模的臆测。4月美国消费者支出在约一年来首次下降，通胀压力不大。

但另一报告显示，5月制造业活动指数升幅高于预期，且在4月制造业活动萎缩后扩张。

“过去一周左右的时间里，经济数据相当正面。尽管数据支持股市，但它也说明美联储可能缩减或调整货币政策的事实，”Knight Capital首席市场策略师Peter Kenny说。

“因此，人们很乐意获利了结。”

卖盘在收市前加剧，因MSCI明晟指数将在收盘时重新调整权重。瑞信预计，重新调整权重将产生约190亿美元的交投，其中150亿美元和发达市场有关。

瑞信之前预计，因MSCI明晟指数重新调整权重，收盘时美国股市会出现最大规模的净卖出，从三大指数净流出约3亿美元的资金。

道琼工业指数 收低208.96点，或1.36%，至15,115.57点；标准普尔500指数 收跌23.67点，或1.43%，至1,630.74点。Nasdaq指数 下跌35.38点，或1.01%，至3,455.91点。

本周，道指跌1.2%，标普500指数下滑1.1%，Nasdaq指数跌0.1%。

在5月，道指上涨1.9%，标普500指数升2.1%，Nasdaq指数大涨3.8%。

股市今年上涨主要受助于全球主要央行货币政策提供的支持，扶助股市摆脱了“5月卖出离场”的老套路，通常美国股市从5月开始进入季节性低迷期，一直持续至夏季结束。去年5月，标普500指数下跌6.3%。

能源股和医疗保健股跌幅居前，辉瑞(Pfizer) 和艾克森美孚(Exxon Mobil) 是标普500指数跌幅最大的两只股票。辉瑞跌3.6%，报27.23美元，医疗保健股指数 大跌2.2%。艾克森美孚下滑1.8%，至90.47美元。标普能源类指数 急跌2%。

汤森路透/密西根大学公布的调查显示，汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数终值为84.5，创下2007年7月以来最高(路透调查预估为83.7)，初值为83.7。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为76.4亿股，日成交均值为约63.7亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为459和2,572，Nasdaq市场则为693和1,787。(完)