美国股市：收高，因数据支持联储将保持刺激措施的观点且默克大涨

* 美国5月制造业萎缩-ISM

* 默克股价大涨，因研究肿瘤药物

* 道指升0.9%，标普500指数升0.6%，Nasdaq指数小涨0.3%

路透纽约6月3日 - 美国股市周一收高，因5月制造业数据逊于预期，支持了美联储将需要保持刺激经济措施的观点，而默克 上扬提振制药股。

根据供应管理协会(ISM)数据，美国5月制造业萎缩至2009年6月来最低水准，但另一报告显示4月建筑支出小增。

市场交投震荡，三大股指今日开高，标普500指数和Nasdaq指数早盘尾段转跌，收盘前又由跌转升。

近期领跌的标普消费必需品类股 大涨1.1%，为今日表现最佳的板块。美国公债价格今日持平至小涨。

近几日，对美联储可能较预期提前缩减货币刺激措施的臆测压低股市，提振了公债收益率。

默克大涨3.7%，报48.45美元，给予道指最大提振。该公司治疗肿瘤药物在初步阶段测试中有成效。PHLX制药股指数 升1%。

道琼工业指数 收高138.46点，或0.92%，至15,254.03点；标准普尔500指数 收高9.68点，或0.59%，至1,640.42点。Nasdaq指数 升9.45点，或0.27%，至3,465.371点。

纽约证交所下跌股较上涨股多。

本周有大量经济数据公布，市场焦点是周五的5月非农就业报告，路透访查的分析师预计5月非农就业岗位增加17万，略高于4月16.5万。美联储周三将发布地区经济状况的褐皮书。

Nasdaq市场中，英特尔 大涨4%，报25.24美元，三星电子 周一表示，将在一款新的顶级Android系统平板电脑上使用英特尔的处理器。FBR上调了英特尔的投资评级。(完)