美国股市：在美国就业数据公布后跳升，本周收高

* 就业数据显示经济仍需要美联储帮助

* 5月非农就业岗位增加17.5万，失业率7.6%

* 道指升1.4%，标普500指数和Nasdaq指数升1.3%

路透纽约6月7日 - 美国股市道琼工业指数周五大涨超过200点，表现为1月2日来最佳，标普500指数结束两周连跌，因美国就业数据缓解了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在短期内缩减刺激计划规模的不安情绪。

美股三大股指今日大涨超过1%，尾盘扩大升幅，标普非必需消费品类股指数 和其他景气类股领涨。标普500指数和Nasdaq指数今日百分比升幅为4月16日来最大。

微软 收高2%，报35.67美元，对标普500指数和Nasdaq指数贡献最大的个股之一。

今年多数时间，股市大涨。但在美联储主席贝南克5月22日表示，如果数据显示经济改善，美联储可能在未来几次会议上就决定缩减购债后，市场开始回落。上周标普500指数录得连续第二周下滑，为今年首次。

美国劳工部报告显示5月美国非农就业岗位增加17.5万，略高于市场预期，失业率由4月的7.5%小涨至7.6%。

道琼工业指数 收涨207.50点，或1.38%，至15,248.12点；标准普尔500指数 收高20.82点，或1.28%，至1,643.38点.Nasdaq指数 攀升45.16点，或1.32%，至3,469.22点。

本周，道指收涨0.9%，标普500指数上扬0.8%，Nasdaq指数攀升0.4%。

美国就业市场仍在经济的软肋之一，因此美联储将货币政策同就业市场的改善挂钩。分析师表示，就业增长至少每月20万，且持续数月才能令失业率明显降低。

分析师表示，市场近期波动性显示投资人开始消化美联储最终将结束刺激措施的因素，不由得令人担心如果没有刺激措施，股市将如何表现。

今年股市的升势大致受到美联储继续购债所提振。

今年迄今，道指升16.4%，标普500指数涨15.2%，Nasdaq指数升14.9%。

高派息股引领今年升势，但在过去两周也领跌。

周五，沃尔玛 升0.9%，报76.33美元，扶助提振道指，此前该公司表示批准了150亿美元的新股份回购计划，为两年内首次。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为64亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约7:3，Nasdaq市场则为约2:1。(完)