美国股市：收低，因日本央行维持其货币政策不变令投资人失望

* 日本央行维持其货币政策不变令投资人失望

* Lululemon执行长称将下台后股价重挫

* 道指收低0.8%，标普500指数跌1%，Nasdaq指数跌1.1%

路透纽约6月11日 - 美国股市周二在交投震荡中下滑，此前日本央行维持其货币政策不变，令股市投资人感到失望。

主要股指开盘后均跌超过1%，但中午收复多数失地，但在尾盘再遭卖压。不过整体成交量同今年均值相当。

在标普500指数成份股中，金融股 和能源股 领跌。10大类股全军覆没，但防御性的消费必需品类股 和医保股 表现较好。

日本央行的决定扰乱了不同的市场，在过去几周投资人已开始出脱基于央行支持主要经济体而建立的交易。指标美国10年期公债收益率 一度触及2.3%，为14个月来最高，全球股市 下挫，而日圆兑美元 创下逾两年最强单日升势。

近几周，美国市场的投资人对美联储可能放缓购债愈发紧张。美联储的宽松政策是标普500指数年初以来大涨14%的主要因素。

“股市升势由许多因素带动，包括企业盈利增强和经济改善，但背景始终是宽松货币政策扶助提升资产价格。”Stifel, Nicolaus & Co市场策略师Kevin Caron表示。

“现在多家央行的消息都是可能未来预期需要抑制一些，因可能没有更多大规模放宽措施，”他表示，“日本央行的声明证明了这个观点，全球股市下滑反映出这种不安。”

道琼工业指数 收跌116.57点，或0.76%，至15,122.02点；标准普尔500指数 收挫16.68点，或1.02%，至1,626.13点；Nasdaq指数 跌36.82点，或1.06%，至3,436.95点。

日本央行在4月宣布了1.4万亿美元的刺激计划，尽管该行为在借款成本攀升时采取进一步行动预留空间，但缺乏更多措施抑制近期债市波动扰乱了市场交易。

在美联储主席贝南克上月的讲话引发市场对联储放缓购债时机的不确定性后，标普500指数今年迄今稳步的升势变得坎坷。

个股中，Lululemon Athletica 执行长表示，一旦找到继任人后将下台后，该股暴跌17.5%，报67.85美元。

日本软银 周二表示，已与Sprint Nextel 达成一致，将其对后者的收购出价从201亿美元提高至216亿美元。Sprint收高2.4%，报7.35美元。 纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为63.8股，同今年迄今日成交均值大致相当。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为1：6.6，Nasdaq市场则为约1：2.8。(完)