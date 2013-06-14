美国股市：收低，本周交投震荡市场关注美联储货币政策会议

* 下周美联储货币政策会议，关注缩减刺激措施时机

* 美国6月消费者信心指数下滑

* 摩根大通股价下滑，其私募股权分支将独立出来

* 道指收低0.7%，标普500指数和Nasdaq指数收低0.6%

路透纽约6月14日 - 美国股市周五收低，录得过去四周来第三周下跌，因投资人仍然忧虑全球央行是否将很快开始收紧刺激计划。

对全球央行维持宽松货币政策的时间长度的不确定性令近期股市波动性跳升。在本周稍早日本央行决定维持政策不变后，市场愈发紧张。

市场焦点转向美联储下周货币政策会议。美联储主席贝南克在5月22日的讲话令投资人担心美联储可能短期内就会缩减刺激政策。

“贝南克预计将试图缓和市场，并维持他的立场，即还没那么快收紧政策。”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

“市场希望看到缩减购债的时间表，我对此表示怀疑。”

她表示，“贝南克知道有必要缩减购债，但他也了解到了市场不会等美联储行动。”

同央行支持措施相关的交易出脱近期令各类资产的关联性增强。

标普500指数和日圆的200日关联性系数在负0.91，接近逾四年最强的反向关联水准。

美元兑日圆周五扩大跌势，本周跌幅超过3%，为2009年7月来最大。

道琼工业指数 收低105.90点，或0.7%，至15,070.18点；标准普尔500指数 收跌9.63点，或0.59%，至1,626.73点；Nasdaq指数 收低21.81点，或0.63%，至3,423.56点。

本周，道指跌1.2%，标普500指数下滑1%，Nasdaq指数跌1.3%。

周五，道指在宽幅为161点的区间内波动，其14日日内区间均值目前在193点，为2011年12月来最大。

CBOT波动性指数 升4.5%，周五收报17.15。

分析师表示，市场将继续波动，因交易商试图揣测美联储下一步行动。

金融股领跌，标普金融股指数 从上月触及的四年半高位已重挫超过3.9%。

道指成份股美国运通 大跌3%，报72.97美元，领跌金融股。该股本周跌幅达6.5%。

杜邦 为百分比跌幅第二大的成份股，该股收挫2.2%，报52.68美元，此前一券商下调该股目标价。

摩根大通 大跌1.9%，报53.13美元，此前该公司表示其私募股权分支One Equity Partners将从该行独立出来。

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示，6月消费者信心指数初值为82.7(路透调查预估为84.5)，5月终值为84.5。

美国劳工部公布，5月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.5%(预估为上升0.1%)。5月核心PPI较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)。 纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为55股，低于今年迄今日成交均值约63.9亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股比约为8:7，Nasdaq市场则为18:7。(完)