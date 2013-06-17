美国股市：在震荡交投中上涨，市场聚焦美联储货币政策会议

* 市场聚焦美联储货币政策会议以及对刺激政策的决定

* 科技股和能源股领涨

* 道指升0.73%，标普500指数升0.76%，Nasdaq指数升0.83%

路透纽约6月17日 - 美国股市周一上涨，但从日内高位回落，投资人揣摩美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周二开始的货币政策会议上对大规模刺激计划的意向。

主要股指盘初攀升，盘中多数时间涨幅超过1%，收复上周所有失地，因认为美联储可能在周三货币政策会议结束后确认将继续实施支撑经济复苏的政策。

但金融时报报导称美联储可能将暗示接近缩减购债计划的行动。

“我们受到有关刺激政策方向言论的牵制，市场一贯因消息面而更为波动，”Palisade Capital Management LLC投资长Dan Veru表示。

今日美国公布的经济数据显示，6月纽约州制造业指数意外上升，而房屋建筑商信心升至七年高位，这对股市也有提振作用。

道琼工业指数 收升109.67点，或0.73%，至15,179.85点；标准普尔500指数 收涨12.31点，或0.76%，至1,639.04点；Nasdaq指数 收升28.58点，或0.83%，至3,452.13点。

在5月22日美联储主席贝南克表示，如果经济进一步改善，将在“未来几次会议上”决定是否将缩减每月850亿美元购债规模后，市场波动性攀升，道琼工业指数日均波幅接近191点。

许多投资人开始达成共识，即美联储会缩减每月850亿美元购债规模，而该刺激计划是美股标普500指数在今年大涨15%的一个因素。

投资人急于找到美联储对缩减刺激计划的立场，许多投资人和分析师相信本周美联储不会改变政策。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三发布声明，之后贝南克将举行记者会。

今日上涨后，标普500指数离5月21日所创的历史收盘高位差不到2%。

美国房屋建筑商信心6月跳升至七年最高，也是楼市危机以来最高。PHLX地产股指数 升1.6%，D.R. Horton Inc 升1.5%，报24.26美元，Toll Brothers 大涨2.4%，报33.66美元。

纽约证交所有约64%的股票收高，Nasdaq市场则为61%。

Netflix Inc 跳升7.1%，报229.23美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股，此前该公司表示同美国动画制作公司梦工厂(DreamWorks Animation) 签订了一份数年的节目协议。梦工厂收高4.1%，报23.74美元。

超微半导体 升2.8%，报4.05美元，此前Barron's表示，个人电脑微处理器生产商的前景改善。

下跌个股中，时代华纳 跌2.5%，报101.29美元，此前Raymond James将该股评级由“表现优于大盘”下调至“表现与大盘一致”。

但成交清淡，因许多交易商在美联储货币政策声明前观望。纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为52.4股，低于今年迄今日成交均值约63.6亿股。(完)