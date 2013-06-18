美国股市：延续升势，投资人押注美联储不会改变目前的刺激计划

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
* 预计美联储将试图缓和市场对刺激计划的担忧
* 工业股和科技股上涨，3M创下52周高位
* 波音股价触及五年半最高
* 道指升0.9%，标普500指数升0.8%，Nasdaq指数升0.9%
路透纽约6月18日 - 美国股市周二连续第二日上涨，因投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三货币政策会议结果将打压市场对其近期言论的臆测。市场将美联储近期言论解读为联储将较预期更早缩减刺激计划。
强劲的市场波动宽幅显示投资人对股市的兴趣增加，但成交清淡，显示许多投资人采取观望态度。
美联储周二开始为期两日的货币政策会议，交易商也在猜测其缩减每月850亿美元购债计划的时间表。该计划即所谓的量化宽松政策，扶助带动了股市的升势，刺激主要股指创下纪录高位。标普500指数目前离其历史最高收位低约1%。
美联储表示过，其目标是维持指标利率在近零水准，以在通胀控制在2.5%之下的前提下，拉低失业率至6.5%。
周三，美联储将发布政策声明，投资人预计尽管近期数据强劲，显示经济改善，但美联储将维持目前的购债水准。美联储主席贝南克近期表示，在经济足够强劲时可能缩减购债，这导致了金融市场波动性增加。
“股市上涨，因投资人调整看法，认为不仅美联储明日不会宣布缩减购债，而且经济能够在没有刺激计划的情况下也有能力成长。”JPMorgan Funds首席全球策略师David Kelly表示。
“有谨慎和不确定的理由，但市场仍便宜，长期而言会继续成长。”他表示，并称他增持了景气类股。
道琼工业指数 收升138.38点，或0.91%，至15,318.23点；标准普尔500指数 收涨12.77点，或0.78%，至1,651.81点；Nasdaq指数 收升30.05点，或0.87%，至3,482.18点。
通用电气 升2.4%，报24.33美元，是纽约证交所交投最为活跃的个股之一。自然资源企业Cliffs Natural Resources 跳升5%，报18.59美元，为标普500指数中涨幅最大的成份股之一。美光 攀升3.9%，报13.75美元，扶助提振Nasdaq指数。
波音 周二在巴黎航展上推出更大型的787梦幻客机，今日该股收高1%，报104.08美元，为2007年10月来最高。
纽约证交所和Nasdaq市场有约三分之二的股票收高，两家交易所有超过150家股票触及52周高位，包括3M Co 。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为54.3股，低于今年迄今日成交均值约63.6亿股。
根据路透访查的42位分析师预估中值，标普500指数预计今年年底收报1,700点，涨幅为19%，将是2009年来表现最好的一年。
美国劳工部公布，5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%，预估为上涨0.2%；5月核心CPI较上年同期上涨1.7%，预估为上涨1.7%。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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