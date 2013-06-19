美国股市：重挫，之前贝南克暗示将放慢购债进度

* 美国股市重挫，之前美联储主席贝南克暗示可能缩减刺激计划规模

* 美联储保持目前的购债进度不变

* 贝南克讲话发表后房地产信托(REITs)回落

* Adobe和联邦快递公布业绩后上扬，Sprint急跌

* 道指收跌1.3%，标普500指数下挫1.4%，Nasdaq指数回落1.1%

路透纽约6月19日 - 美国股市周三下跌逾1%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克称，如果经济足够强劲，联储可能从今年稍晚开始缩减刺激计划规模。

股市表现与超宽松货币政策紧密相关，这是推动标普500指数年内迄今攀升逾14%的主要因素。指标10年期公债收益率跳升至15个月高位，因预期美联储将缩减购债规模。

贝南克在美联储政策会议后举行的记者会上表示，联储可能放慢购债进度，目标在2014年中结束购债计划。尽管投资者已预期美联储会缩减购债规模，但贝南克的讲话给市场提供了更为明确的时间框架，致使股市放量下跌。美联储声明发布前的几天内，股市在下跌和持平间震荡。

“贝南克在记者会上谈到缩减购债规模问题令我意外，自上次他谈到该问题后，市场出现大幅震荡，”Huntington Asset Management的首席投资长Randy Bateman表示。

道琼工业指数 收跌206.04点，或1.35%，至15,112.19点；标准普尔500指数 收低22.88点，或1.39%，至1,628.93点；Nasdaq指数 收跌38.98点，或1.12%，至3,443.20点。

贝南克讲话前不久，美联储决策者在政策声明中表示，美联储将保持每月850亿美元的购债进度，且没有明确指出美联储接近缩减购债计划。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为66.5亿股，高于今年迄今日成交均值为大约63.6亿股。

“如果在没有美联储政策支持下，美国现有的经济增长得以保持下去，那是好消息，”Bateman补充说，但金融系统要摆脱对低成本资金的依赖并不容易。

指标10年期公债价格 跌19/32，收益率报2.3325%。

标普500指数在美联储利率决定公布前连续两天上涨，因市场认为美联储将保持目前刺激举措不变，即使贝南克对今年稍晚需要开始缩减购债进度表示支持。

美联储刺激举措扶助股市在5月21日创下纪录高位，一天后，贝南克称如果美国经济继续积累动能，美联储将“在未来几次会议上”考虑缩减购债步伐。他的讲话震动金融市场，导致公债收益率急升，股市涨势止步。

尽管过去一个月股市的波动性上升，但市场大致呈横盘走势。标普500指数距离5月21日创下的纪录高位1,669.16点低大约2.4%。

纽约证交所超过五分之四的股票走低，Nasdaq市场下跌股超过70%。

房地产信托(REIT)周三跌幅最猛。指标MSCI US REIT指数 劲跌3.1%。Pennsylvania Real Estate Investment Trust 下挫2%，报19.19美元，Simon Property Group 急跌2.9%，报162.52美元。

Adobe Systems Inc 劲涨5.6%，报45.78美元，此前该公司公布高于预期的经调整后季度盈利。

联邦快递(FedEx) 公布优于预期的季度获利，因陆路快递业务改善。公司股价上涨1.1%，报100.54美元。

下跌个股方面，Sprint Nextel 是纽约证交所成交量最多的个股，且是跌幅最大的标普500指数成份股之一，下挫4.4%，报7美元。

日本软银 清除了收购美国无线通讯商Sprint Nextel的主要障碍，卫星电视服务商Dish Network 在周二期限之前宣布将不再对Sprint提出新的收购价码，重心将转而放在对Clearwire 的收购上。 (完)