美国股市：收跌，但随着公债价格反弹脱离低位

* 标普500指数过去四个交易日累计下跌4.8%

* 材料、工业和金融股领跌

* 随着公债价格上扬，股市收复部分失地

* 道指收跌0.9%，标普500指数收挫1.2%，Nasdaq指数回落1.1%

路透纽约6月24日 - 美国股市周一削减稍早部分跌幅，因公债市场企稳，但终盘仍然收跌，受累于对美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减货币刺激规模的担忧以及中国股市周一大跌。

市场在下午的交易中削减日内部分跌幅，但标普500指数在过去四个交易日中第三次下跌超过1%。成交再度高于均值，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为83.3亿股，暗示回调势头并未减弱。

股市一度下跌2%，但在两位美联储官员淡化了将在短期内结束货币刺激的看法后，市场收复部分失地。

“的确多个指数超卖，因此你会预期市场将反弹。问题是，反弹势头明天会持续吗？”First New York的资本市场部主管Sam Ginzburg表示。

“我将对今日的反弹持谨慎态度。我不确定此次反弹是否会持续。”

Ginzburg表示，他希望看到标普500指数收在1,600点之上，过去该水准曾是支撑位，现在却变成了阻力位。

标普500指数10大板块全线收低，材料，工业和金融股领跌。这些板块对成长前景和利率攀升最为敏感。

道琼工业指数 收跌139.84点，或0.94%，至14,659.56点；标准普尔500指数 收挫19.34点，或1.21%，至1,573.09点；Nasdaq指数 下跌36.49点，或1.09%，至3,320.76点。

自上周美联储暗示将在不久的将来缩减每月850亿美元购债规模后，投资者在过去几天纷纷出售下跌的头寸，市场因此承压。

上周标普500指数录得两个月来表现最差的一周，周末中国金融系统情势的发展令华尔街忧心忡忡，市场可能延续上周的颓势。

中国人民银行表示，商业银行要切实提高风险防范意识，不断提高流动性管理的主动性和科学性，继续强化流动性管理，中国央行正试图使中国摆脱信贷驱动的投资模式。金融股急跌逾7%。

通常受中国成长预期影响的材料股 收跌1.7%。Cliffs Natural Resources 大跌7.6%，报15.88美元，为跌幅最大的标普500指数成份股之一。

随着公债价格在大跌后反弹，股市削减跌幅。10年期公债收益率 盘中攀升至2.67%，报尾盘回落至2.55%。

美联储上周表示，如果经济改善，可能在年底前开始缩减每月850亿美元的购债规模。

对通胀持强硬立场的达拉斯联储总裁费希尔周一表示，不担心公债收益率近期攀升。他表示，美元走强反应出金融市场对美国经济的信心。今天，另一位联储官员也表达了类似的观点。

费希尔强力支持贝南克设定的退出第三轮量化宽松政策的时间表，他重申应逐步撤走刺激举措。

在过去四个交易日中，标普500指数已累计回落4.8%，跌穿100和50日移动均线，暗示近期动能可能倾向于下行。

6月迄今，标普500指数 下跌3.5%，使该指数可能结束七个月连涨，并录得2012年5月以来最大月度跌幅。标普500指数在5月21日触及历史高位后累计回落5.8%。

能源股走低。Consol Energy 重挫5.8%，报28.05美元。Peabody Energy 大跌7.2%，报14.85美元。

美国医院营运商Tenet Healthcare 将以43亿美元收购规模较小的对手Vanguard Health Systems ，包括承接债务，目的要扩展至新市场。Vanguard股价暴涨67.3%，至20.70美元。Tenet劲扬4.5%，报43.73美元，为涨幅最大的标普500指数成份股。(完)