美国股市：连升第二日，GDP数据缓解了美联储很快开始缩减购债规模的担忧

* 标普500指数自上周四以来首次升穿1,600点

* Adobe和微软上扬，因分析师上调其评级

* 道指和标普500指数收涨1%，Nasdaq指数上扬0.9%

路透纽约6月26日 - 美国股市周三收升，连涨第二日，因美国首季经济增幅被下修，缓和投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快开始缩减刺激计划的忧虑。

市场普涨，推动标普500指数自上周四以来首次升穿1,600点关口。在美联储表示接近放慢购债进度后，美国股市近期走低，但最近两天的买盘显示部分投资者认为，市场反应过度。

标普500指数10大类股全线攀升，医疗保健和公用事业股领涨。强生 上扬1.9%，报86.99美元，是涨幅第二大的标普500指数成份股。

“今天市场普涨，我认为有很多投资者正在为手中的现金寻找投资渠道，并撤出固定收益产品，”HighTower Palm Desert的董事总经理兼合伙人Brian Amidei表示。

今日公布的数据显示，美国首季经济成长年率为1.8%，远低于增长2.4%的最初预估。

尽管GDP数据是回顾性数据，且开始受到联邦减支的影响，但分析师表示，这可能会影响到美联储对经济成长力道是否足以促使其开始缩减购债规模的考量。如果该数据使美联储放弃提前采取行动，将对股市有利。

一段时间以来，股市表现与美联储的宽松货币政策息息相关，道指和标普500指数频频刷新收盘纪录，因投资者押注美联储将继续执行购债计划，但在美联储暗示将在年底前缩减刺激规模后，股市重挫。

公债价格攀升，导致收益率回落。收益率走低增强了股市的吸引力。

道琼工业指数 收高149.83点，或1.02%，至14,910.14点；标准普尔500指数 收涨15.23点，或0.96%，至1,603.26点；Nasdaq指数 上升28.34点，或0.85%，至3,376.22点。

CBOE波动性指数 急跌6.8%，至17.21。

成交量与均值基本一致，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为64.8亿股。

过去两个交易日，标普500指数累计上扬1.9%，为三周来最大两日涨幅。上周，该指数录得4月以来最大单周跌幅。标普500指数仍较5月21日触及的历史收盘高位1,669.16点低4%。

在分析师发表利好评论后，科技股上扬。Adobe Systems Inc 劲扬3%，报45.68美元，之前Jefferies & Co将该股评级从“持有”上调至“买入”，称预计新用户将增加。微软 攀升2%，至34.35美元，之前摩根士丹利上调该股评级至“加码”，且将该股目标价上调至40美元。

下跌股方面，金矿股走低，因金价跌至近三年来最低，可能录得史上最大季度跌幅。

美国上市的Gold Fields Ltd 重挫7.5%，报4.70美元。Barrick Gold Corp 急跌8.3%，报14.78美元。Newmont Mining 大跌5.9%，报27.22美元，是跌幅最大的标普500指数成份股之一。

美国凤凰城大学的所有人Apollo Group 是跌幅最大的标普500指数成份股，暴跌10.2%，报17.39美元，之前该公司报告第三季业绩。(完)