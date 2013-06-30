重温稿-美国股市：标普500指数录得1998年以来最大上半年涨幅

* 标普500指数6月收低，但本季收高

* Accenture和黑莓发布业绩后下挫

* 道指跌0.8%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数微升0.04%

路透纽约6月28日 - 美国股市周五涨跌互现，标普500指数录得1998年以来最大上半年涨幅，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)大规模货币刺激举措支撑，该指数今年大涨，5月触及纪录高位。

尽管因投资人担心美联储可能开始缩减购债计划，标普500指数6月收低，但该指数第二季上涨，为四年内首次在第二季有所斩获。道琼工业指数和Nasdaq指数也都在6月下滑，但在第二季收高。

“我认为在首季末建立的动能给了第二季不错的开局，”MLV & Co.资本市场部门主管Randy Billhardt表示。

“低利率环境是股市第二季表现的基础。”

周五美股走势波动，道指和标普500指数结束三日连升，Nasdaq指数则微涨。今日股市开低，因科技股下滑，之后在盘中多数时间在大跌和小涨中游走。

市场普跌，标普500指数10大类股中有八种收低，只有公用事业股和非必需消费品类股上涨。

尽管周五市场表现反复，但分析师称随着投资人认识到美联储刺激计划最终将结束的事实，市场波动性已经降低。CBOT波动性指数 在过去一周下滑约11%，周五，该指数持平，报16.86。

在上周美联储主席贝南克表示，如果经济足够强劲，美联储可能在今年年底前放缓购债后，市场波动性大涨。

在周四有两位美联储官员发表了较贝南克讲话更温和的观点后，今日美联储理事史坦和里奇蒙联储总裁拉克尔的讲话在联储何时缩减宽松政策方面措辞则更为激进。

“经济数据和美联储政策方向的信号不一导致了市场诸多的不安以及一些投机性的买卖，这也令后市环境更加难以预测，”Four Wood Capital Partners执行长Steven Baffico表示。

标普500指数和Nasdaq指数结束了七个月的连升，道指也终结了六个月的连涨。本月，道指收跌1.4%，标普500指数收挫1.5%，NASDAQ指数回落1.5%。

今日成交为年内第二高，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为100亿股，尾盘成交放量，约半数是在最后三十分钟成交的。

道琼工业指数 收跌114.89点，或0.76%，至14,909.60点；标准普尔500指数 收跌6.92点，或0.43%，至1,606.28点.Nasdaq指数 小涨1.38点，或0.04%，至3,403.25点。

本周二至周四，美股连升，因对美联储将缩减购债的担忧减轻。

本周，道指上扬0.7%，标普500指数攀升0.85%，NASDAQ指数收涨1.4%。

本季度，道指上扬2.3%，标普500指数攀升2.4%，NASDAQ指数收涨4.2%。

周五，Accenture PLC 重挫10.3%，报71.96美元，对标普500指数拖累最大，此前该公司下调全球财测，业绩也促使投资人抛售该股。

同业IBM 跌2.3%，报191.11美元，为跌幅最大的道指成份股。

黑莓机生产商BlackBerry 急挫27.8%，报10.46美元，该公司公布意外出现季度运营亏损。(完)