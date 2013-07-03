美国股市：在交投震荡中小涨，假期和就业数据公布前交易商轧平仓位

* ADP就业报告和初请失业金数据均好于预期

* 科技股今日领跑

* 因埃及局势不稳，美国原油期货升穿每桶102美元

* 道指升0.4%，标普500指数升0.1%，Nasdaq指数升0.3%

路透纽约7月3日 - 美国股市周三在交投震荡中小幅上升，今日仅半日交易，在周四美国独立纪念日假期及周五非农就业数据公布前，交易商轧平仓位。

美股三大股指在淡静交投中走势反复，部分市场人士已离场度假。美股今日1700GMT收市，周五将重开。

周三美国公布的经济数据有好有坏，没有给予市场明确方向指引。美国民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示，美国6月民间就业岗位增加18.8万个，高于分析师的预期的16万。美国劳工部报告也称，美国6月29日当周初请失业金人数降至34.3万人(预估为34.5万)，前一周为34.8万。

但美国供应管理协会(ISM)公布，6月非制造业指数为52.2，为2010年2月来最低，预估为54.0；5月为53.7。商务部公布，美国5月贸易逆差为450.3亿美元，预估为逆差401.0亿美元。 纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场半日成交量约为33.7亿股，今年迄今全日成交均值为约64亿股。

Windham Financial Services首席投资策略师Paul Mendelsohn表示，“在假期和周五就业报告公布前，有轧平仓位的动作。”

路透访查的分析师预计，6月非农就业岗位增加16.5万。

中国经济成长放缓和葡萄牙政治局势愈发动荡令欧洲和亚洲股市承压。

道琼工业指数 收升56.14点，或0.38%，至14,988.55点；标准普尔500指数 攀升1.33点，或0.08%，至1,615.41点；Nasdaq指数 收涨10.27点，或0.30%，至3,443.67点。

标普500指数较5月21日所创的纪录收盘高位1,669.16点跌3.2%，自6月20日后，该指数一直未能收在50日移动均线上方。

今日大型科技股领涨，扶助Nasdaq指数。思科 升1.1%，报24.59美元，甲骨文 升2%，报30.70美元。

美国原油期货 大涨1.6%，报101.18美元，盘中触及102美元上方的14个月高位，因美国原油库存骤降，以及埃及政局动荡。标普能源股指数 收平。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为2:3，Nasdaq市场则为约7:5。(完)