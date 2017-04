美国股市：标普500指数结束七日连涨收低，矿业股领跌

* 贵金属价格下滑,因叙利亚紧张局势缓且担心美联储可能缩减购债

* 上周初请失业金人数降幅超预期,但数据可能受技术因素影响

* 调查显示分析师预计美联储将在下周缩减购债

* 道指跌0.2%,标普500指数跌0.3%,Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约9月12日 - 美国股市周四收跌,标普500指数结束七日连涨,因贵金属价格回落拖累矿业股走低。

现货金 大跌2.6%,报每盎司1,331美元,因叙利亚紧张局势缓和,且投资人担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)在9月17-18日举行的货币政策会议上宣布开始缩减货币刺激措施。现货银 重挫5%,报21.99美元。

美国公布的经济数据显示,上周初请失业金人数降至2006年来最低,但因两个州没有处理所有领取失业金申请,因此数据反应的情况可能不全面。

“市场出现一些温和获利了结,”包括基本资源类股,RDM Financial市场策略师Michael Sheldon表示。

原材料股 跌1%,金矿商Newmont Mining 大跌4.2%,报28.23美元。

道琼工业指数 收跌25.96点,或0.17%,至15,300.64点;标准普尔500指数 收挫5.71点,或0.34%,至1,683.42点.Nasdaq指数 下跌9.04点,或0.24%,至3,715.97点。

在过去七个交易日中,标普500指数升约3.4%,为两个月内最长升势,因对西方向叙利亚动武的担忧缓和。

美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)讨论了俄罗斯提出的叙利亚交出化武以避免美国向其动武的计划。

“黄金是一种避险商品,所以叙利亚问题能够解决的希望导致金价小跌,”Cozad Asset Management投资组合经理人Bryant Evans表示。

市场焦点部分已转至下周的美联储货币政策会议和记者会,市场预计届时美联储将决定是否缩减每月850亿美元的购债计划。

根据近期路透调查,大多数美国一级市场交易商的分析师都预计美联储将宣布缩减购债。

但此举也将显示美联储看到的经济情势要比许多人士认为的要好。

服装零售商Lululemon Athletica Inc 公布第二季业绩并下调财测后股价急挫5.4%,报65.29美元。

迪士尼 上扬2.4%,报65.49美元,此前该公司表示将增加股票回购。

在宣布道琼工业指数成份股近十年来最大规模的调整后,标普道琼指数周三晚宣布,Vertex Pharmaceuticals Inc 和Ametek Inc 将取代超微半导体 和SAIC Inc ,成为标普500指数成份股,9月20日收盘后生效。

Vertex升2%,报81.40美元,Ametek升2.6%,报45.57美元。超微半导体跌1.8%,报3.75美元,SAIC升1.3%,报14.96美元。

交投清淡,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为48亿股,低于今年迄今成交日均值约63亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股家数比超过2:1,Nasdaq市场则约1.8:1。(完)