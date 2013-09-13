美国股市：收高，道指录得1月来最佳周度表现

* 零售销售增长，但增幅低于预期

* 煤炭股在新排放标准出台前下滑

* 英特尔评级获上调，股价攀升

* 道指升0.5%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数升0.2%

路透纽约9月13日 - 美国股市周五上涨，道指录得1月来最佳周度表现，受助于英特尔 上扬，但因预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将缩减刺激计划，市场交投迟滞。

尽管公布的经济数据显示第三季经济成长略有放缓，但交易商预计美联储将缩减每月购债规模100亿美元，不过仍保持高度宽松的货币政策以支撑经济，这对股市有支撑作用。

本周，道指升3%。下周过后，道指30家成份股将作出调整，高盛 、Nike 和Visa 将取代美国铝业 、美国银行 和惠普 成为道指成份股。Visa本周劲升7%。

周五对三大股指上涨居功至伟的是英特尔，该股劲扬3.6%，报23.44美元，此前Jefferies上调该股评级，并将目标价调升至30美元。

本周，标普500指数升2%，为月两个月最大周度升幅，但本周交投区间大幅收窄，并预计在美联储下周宣布货币政策声明前保持在该区间内。

Nasdaq指数本周升1.7%。

“下周，美联储讨论货币政策以及是否缩减购债和缩减的规模对市场是重大新闻，更重要的是市场如何解读美联储所作的或没有作的，”Hartford Funds投资长Vernon Meyer表示。

道琼工业指数 收升75.42点，或0.49%，至15,376.06点；标准普尔500指数 收高4.57点，或0.27%，至1,687.99点.Nasdaq指数 收升6.22点，或0.17%，至3,722.18点。

在下周美国监管机构发布新矿物燃料电厂碳排放标准前，煤炭股今日下滑。Alpha Natural Resources 跌2.4%，报6.21美元，Peabody Energy 跌3.2%，报17.98美元，Arch Coal 收挫3.3%，报4.69美元。