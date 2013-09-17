美国股市：攀升，因预期美联储将缩减刺激计划规模较小

* 美联储开始为期两日政策会议

* 分析师称，投资人预期美联储将小幅缩减刺激计划

* 微软上调季度股息带动股价上涨，苹果反弹

* 道指涨0.23%，标普500指数升0.42%，Nasdaq指数上扬0.75%

路透纽约9月17日 - 美国股市周二上涨，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束为期两日政策会议后将宣布仅小幅缩减刺激计划。美联储经济刺激计划一直对股市和其他资产提供强劲支撑。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始举行政策会议，讨论是否缩减其购债计划，又称量化宽松政策。许多投资人预期，美联储主席贝南克在会议后将公布把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元，且维持近零利率不变。

“每月购债规模缩减100亿美元似乎是投资人预期的，只要美联储公布的缩减规模不是大于市场预期幅度，股市将作正面反应，”Wells Fargo Private Bank股市研究及策略部主管Paul Mangus说。

“美联储十分清楚他们认为投资人将如何反应。美联储一直很巧妙地尝试控制预期。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)决策声明在周三下午发布，之后贝南克在记者会上发言。

道琼工业指数 收升34.95点，或0.23%，至15,529.73点；标准普尔500指数 收高7.16点，或0.42%，至1,704.76点。Nasdaq指数 收涨27.85点，或0.75%，至3,745.70点。

标普500指数收在关键阻力水平1,700点以上，为8月5日来首次，且较纪录高位1,709.67点低0.3%。

美国8月消费者物价指数小幅上升，但租金和医疗成本上升直指基础通胀趋稳，令美联储可开始缩减刺激计划。

投资人信心增强，因油价持续下跌，避免叙利亚受到美国为首军事打击的协议缓和投资人对中东原油供应可能受扰的担忧。

布兰特原油 下跌1.7%，结算价报每桶108.19美元，过去两日累计下跌2.5%。美国原油 下滑1.1%，结算价报每桶105.42美元。

油价回落扶助提振航空股，加之摩根大通将达美航空(Delta Air Line) 和全美航空集团(US Airways Group) 评级上调至“加码”。达美航空上涨0.7%，报23.32美元，全美航空集团劲涨3.6%，报18.72美元。NYSEArca航空指数 攀升1.2%。

苹果上涨1.2%，报455.32美元，上日苹果收在其200移动均线以下，为8月12日来首次。苹果在之前五个交易日累计下挫逾11%，此前投资人对苹果上周公布的新产品和定价感到失望。

微软 小涨0.4%，报32.93美元，此前公司称将上调季度股息22%。

年轻人服饰零售商Aeropostale Inc 股价暴涨18.1%，至10.17美元，此前Sycamore Partners表示，持有Aeropostale 7.96%股权。标普零售指数 上涨0.9%。

超市连锁店Safeway 跳涨10.5%，至30.99美元，此前公司接纳股东权益计划。维权投资者Jana Partners披露持有Safeway 6.2%股权，且表示和公司管理曾进行讨论，检讨战略性替代方案。

成交清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为50.6亿股，低于日成交均值的62.3亿股。

纽约证交所上涨与下跌股票家数分别为2,006和981，Nasdaq市场则为1,708和799。(完)