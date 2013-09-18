美国股市：道指和标普500指数刷新纪录收盘高位，因联储维持购债规模

* 美联储继续每月购债850亿美元

* 决定令多数投资人意外，他们原本预计缩减购债100亿美元

* 地产股和原材料股跳升

* 道指升0.95%，标普500指数收高1.22%，Nasdaq指数上涨1.01%

路透纽约9月18日 - 美国股市周三上涨至纪录高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)保持每月850亿美元的购债规模不变，没有如市场预期的那样缩减刺激计划。刺激计划扶助美股今年上涨逾20%。

在美联储发布声明前，股市下滑，但在美联储宣布将继续以每月850亿美元的规模购债后，道指和标普500指数迅速攀升至历史高位。

尽管股市因美联储的决定而跳升，但市场对股市升势能持续多久仍有疑虑，因国会和政府可能将就预算和债务上限展开角力，联储对经济成长前景感到担忧。

大部份市场人士原本预期美联储将把每月购债规模缩减大约100亿美元。

“没有缩减购债，市场喜闻乐见。我们将观望涨势是否能持续，不过，市场又要动起来了，”Commonwealth Financial投资长Brad McMillan表示。

“从股市的短期前景来看，这是件好事，因市场乐见美联储继续刺激措施。但从实际经济视角来看，实际上美联储对经济的紧张程度要比普遍认为的要高。”

美联储主席贝南克在声明后的记者会上表示，计划维持高度宽松政策，美联储要看是否经济的基本前景被确认。只有在那之后，美联储才会迈出撤走刺激措施的第一步。

道琼工业指数 收升147.21点，或0.95%，至15,676.94点；标准普尔500指数 收高20.76点，或1.22%，至1,725.52点。Nasdaq指数 收涨37.942点，或1.01%，至3,783.641点。

标普和道指之前的收盘纪录高位都是在8月2日所创的，分别报1,709.67点和15,658.36点。

纽约证交所约580支股票触及52周新高，其中约325支是在美联储发布声明后触及的。Priceline.com Inc 创下每股1,001美元的高位，是首家突破千元大关的标普500指数成份股，该股收高2.6%，报995.09美元。

美联储还下调对美国经济的预估，目前预计今年经济成长2-2.3%，原先预估为2.3-2.6%，明年经济成长预估下调幅度更大，由3-3.5%下调至2.9-3.1%。

另外，白宫官员表示，美联储副主席叶伦在接替任期即将结束的贝南克出任美联储主席的候选人中领跑，这是到目前为止她可能获提名的最强烈暗示。

美联储发布声明后，美元跌至七个月低点，金价大涨，带动原材料股上扬。Newmont Mining Corp 收高8.2%，报30.87美元，标普原材料股指数 劲扬2.3%。

地产股也因预期美联储的刺激措施会压低抵押贷款利率，给楼市复苏带来提振而跳升。Lennar Corp 收高6.5%，报37.33美元，D.R. Horton Inc 劲升6.9%，报21.33美元。PHLX地产股指数 升4.3%。

“投资人明显感到意外，目前的想法是美联储将确信经济根基更为牢固后，才会开始缩减购债，”Kayne Anderson Rudnick Investment Management联席投资长Doug Foreman表示。

“这对利率敏感个股肯定是有利的，这些个股已经为缩减购债冲击准备了几个月了。”

美联储发布声明后，市场焦点转向华盛顿即将展开的预算和举债上限争论。白宫周三表示，共和党最新的提议没有作出妥协。

成交放量，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为73.9亿股，远高于日成交均值的62.4亿股。

纽约证交所上涨与下跌股票家数分别为2,620和428，Nasdaq市场则为1,620和903。(完)