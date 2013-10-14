美国股市：收高，参议院领导人称接近达成协议

* 参议院领导人称接近就预算和举债上限达成协议

* 成交清淡，债市因哥伦布日休市

* 道指和标普500指数收高0.4%，Nasdaq指数升0.6%

路透纽约10月14日 - 美国股市周一小涨，盘中走势反复，因投资人押注美国很快将能达成协议，上调举债上限，尽管没有取得进展的明显迹象。

美国总统奥巴马计划同多位国会领袖会晤，但白宫表示会议被推迟，市场认为这是磋商有进展的积极迹象。

周六开始谈判的参议院民主党领袖里德和参议院共和党领袖麦康奈尔共同出现在参议院大堂，表达了对几天内就能达成最终协议的乐观看法。

周末谈判未能就重开政府和上调举债上限达成解决办法后，股市下滑。如果美国在10月17日限期前未能上调举债上限，美国可能在未来几周内违约。

“我们预计明天左右将达成协议，但市场有许多担忧，”Aberdeen Asset Management北美股市部门副主管Ralph Bassett称。

除了债务上限问题外，美国政府部分关门进入第三周，每过一天都会令GDP增幅减少一些。

CBOE波动性指数 升1.8%，显示市场谨慎气氛。成交低迷，不过这部分是因哥伦布日假期，银行关门，美国债市休市。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为47.7亿股，低于本年迄今日成交均值的逾60亿股。

道琼工业指数 收高64.15点，或0.42%，至15,301.26点；标准普尔500指数 收涨6.95点，或0.41%，至1,710.15点；Nasdaq指数 收高23.40点，或0.62%，至3,815.28点。

今日市场普涨，标普10大类股中有八种收高，电信股和公用事业股收低。纽约证交所约55%的股份上涨，Nasdaq市场为59%。

投资人也关注本周的企业业绩，花旗集团 、可口可乐 、强生 、英特尔 都将在本周发布业绩。市场人士将关注华盛顿的财政问题对企业业绩和财测有何种冲击。

在已经公布业绩的6%标普500指数成份股企业中，55%盈利胜预期，低于历史均值。

“业绩表现最多也就是有好有坏，营收成长尤为乏力，”Bassett称。

Netflix Inc 劲升7.8%，报324.36美元，在标普500指数成份股中领跑，此前华尔街日报报道，该公司正同多家美国有线电视供应商洽商，透过有线电视机顶盒提供流媒体服务。

下跌个股中，Expedia Inc 重挫6.2%，报48.51美元，此前德意志银行将该股评级由“买入”下调至“持有”。

家电生产商惠而浦 下滑6.5%，报131.29美元，Cleveland Research报告指家电需求趋弱。(完)