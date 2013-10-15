美国股市：受债务僵局拖累收低，股指期货受惠誉行动影响下跌

* 惠誉把美国评等置于负面观察名单，股指期货下跌

* 众议院共和党无法就解决财政僵局的计划达成一致

* 债券交易减少重创花旗获利，股价走低

* 英特尔和雅虎盘后上扬，之前两家公司公布业绩

* 道指下跌0.9%，标普500指数回落0.7%，Nasdaq指数收低0.6%

路透纽约10月15日 - 美国股市周二下跌，交投震荡，因无迹象显示国会为解决财政僵局进行的磋商取得进展。

收盘后股指期货显示市场将继续承压。此前惠誉把美国“AAA”评等置于负面观察名单，指因美国当局未能“及时”上调联邦债务上限。

“尽管惠誉仍认为美国很快会上调债务上限，但政治边缘政策和融资灵活性降低可能增加美国违约的风险，”惠誉在声明中表示。

尽管有一些主要企业公布业绩，但政治不确定性限制交易员进行大规模押注。在下午的交易中卖盘加速，因参议员Richard Durbin表示，参议院的磋商已暂停，等待众议院议长贝纳拿出能在众议院投票的财政计划。

市场普跌，标普500指数10大板块全线走低。纽约证交所四分之三的股票收跌，Nasdaq市场的比率为68%。

国会必须在10月17日前就上调16.7万亿美元的债务上限达成一致，否则美国可能史无前例地出现违约。白宫和参议院拒绝了众议院的最新提议，而共和党领导人的计划也未能获得党内普通议员的支持。

市场基本避免了大跌，因投资者乐观地认为国会将就政府部分停运和上调举债上限达成一致。另外，随着上调举债上限的最后期限迫近，而国会磋商并未取得明显进展，这导致市场波动性攀升。CBOE波动性指数 跳升16%，过去四周累计上扬超过40%。

“未来一个月无法达成协议的几率几乎为零，但有可能我们在10月17日前看不到解决方案。一旦出现这样的情况...市场下跌3-5%可能易如反掌，”Northern Trust Global Investments的首席投资政策略师Jim McDonald表示。该公司管理着8,030亿美元的资产。

“尽管市场在过去两周攀升，”他补充说，“但如果市场真的担忧国会无法在大限前上调举债上限，涨势将会逆转。”

其他市场，原油期货 下跌1.5%，金价 上扬0.7%。

道琼工业指数 收低133.25点，或0.87%，至15,168.01点；标准普尔500指数 收跌12.08点，或0.71%，至1,698.06点；Nasdaq指数 收低21.26点，或0.56%，至3,794.01点。

尽管今日收低，但标普500指数仍高于作为支撑位的关键移动均线。该指数目前较14日移动均线高出约0.6%。

花旗集团 报告的业绩低于预期，因其债券交易收入录得两位数跌幅，重创该行业绩。花旗股价收跌1.5%，报48.86美元。

强生 报告的季度业绩强于预期，因其处方药业务强劲增长。可口可乐 报告季度营收略低于预期。

强生股价小涨0.1%，报89.93美元。可口可乐股价跌0.7%，报37.66美元。两家公司均为道指成份股。

英特尔 盘后上扬1.8%，因该公司报告的季度营收超预期。CSX Corp 和雅虎 均上扬，之前两家公司在盘后公布业绩。

数据分析公司Teradata Corp 重挫18.4%，报42.91美元，一天前该公司调降全年获利预估。

根据汤森路透提供的数据，在已公布业绩的7%标普500指数成份股中，52.8%的获利超过预期，低于63%的历史均值。季度营收超预期的公司数量也较少。

全球第二大包裹递送公司联邦快递 批准回购多达3,200万股普通股，消息推动股价急升4.1%，报120.08美元。

下跌股方面，百货店连锁企业J.C. Penney Co Inc 重挫8.9%，报7.17美元，因公司发言人否认了J.C. Penney聘请破产律师的市场传言。年内迄今，该股已累计下挫63%。