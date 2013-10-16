美国股市：跳升逾1%，因接近达成上调举债上限协议

* 参议院领导人宣布达成协议

* 标普接近历史高位，波动性指数重挫

* 美国银行转亏为盈，英特尔财测不佳

* 道指和标普500指数收高1.4%，Nasdaq指数升1.2%

路透纽约10月16日 - 美国股市周三收高逾1%，此前参议院领袖表示，他们就重开联邦政府及上调举债上限达成协议，这能避免美国出现债务违约。

参议院民主党领袖里德和参议院共和党领袖麦康奈尔宣布达成两党协议，将延长美国举债上限直至2月7日，还同意在1月15日前向政府拨款。这将避免美国违约。今日稍晚众议院计划对该协议投票。

今日大涨使标普500指数离9月18日所创的历史收盘高位1,725.52点仅差数点。不过今日交投低于均值，因许多投资人离场观望，等待正式达成财政问题解决办法。

“看来我们将捱过目前的难关，这给市场一些喘息。不仅仅是释然性升势，而且我们仍处于货币政策非常宽松的环境中，这也为市场攀升助力，”Evercore Wealth Management投资组合经理人Judy Moses表示。

市场普涨，标普10大类股全线大涨。金融股 以2.1%领升。能源股 等其他景气类股也跳升。美国原油期货 升1%，金价 基本持平。

另一个显示市场忧虑减轻的迹象是CBOE波动性指数 急挫21%，为2011年8月来最大单日降幅。不过该指数在过去四周仍升约12%。

纽约证交所约78%的股票收高，Nasdaq市场为69%。

道琼工业指数 收升205.82点，或1.36%，至15,373.83点；标准普尔500指数 收涨23.48点，或1.38%，至1,721.54点；Nasdaq指数 收高45.42点，或1.2%，至3,839.43点。

尽管华盛顿的财政问题仍是影响市场的主要因素，不过分析师表示，焦点可能转向第三季业绩。

“总的来说，营收增长有挑战，特别是科技企业，营收增长较低，”帮助管理47亿美元资产的Moses表示。

在已公布业绩的11%标普500指数成份股中，57%的获利超过预期，低于63%的历史均值。季度营收超预期的公司数量也低于历史均值。

投资人将密切关注政府关门及债务上限僵局给企业业绩和财测造成不利影响的迹象，Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示，预计政治不确定性影响了企业盈利预期。

“对我而言，市场尚未反映出财政僵局对经济和心理的影响，”Joy称，“我认为预计第四季盈利增长9%过于乐观了，因政府关门...我的直觉是在这波升势中出货。”

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今日发布的褐皮书中表示，9月和10月初美国经济继续以“温和至适度步幅”成长，提供了自政府部分停运导致多数数据暂停公布以来，最全面的经济形势更新。

英特尔 周二收盘后发布的营收预估不及市场预期，并预警将推迟生产Broadwell处理器。该股收高1.3%，报23.69美元，跟随大盘升势。

美国银行 第三季扭亏为盈，因信贷亏损拨备减少，该股大涨2.2%，报14.56美元。