美国股市：标普500指数再创新高，谷歌受业绩带动股价破千

* 投资人预计美联储将在2014年维持刺激措施

* 摩根士丹利盈利和营收均胜预期

* 道指升0.2%，标普500指数涨0.7%，Nasdaq指数大涨1.3%

路透纽约10月18日 - 美国股市周五收高，标普500指数连续第二日刷新纪录高位，本周升幅为三个月最大，因谷歌 、摩根士丹利 等公司的业绩强于预期，盖过了投资人对盈利增长将停滞的担忧。

企业获利能力令人放心的迹象巩固了本周稍早美国达成预算协议后给投资人带来的信心。本周美国国会达成的协议暂时消除了美国可能出现灾难性违约的威胁。

Nasdaq指数升1.3%，收在2000年来最高，今日升幅为一周最大。

投资人聚焦谷歌，该股暴涨13.8%，首次攻克千元关口，收报1,011.41美元，因昨日该公司公布的业绩胜预期。该股暴涨率标普科技股领跑其他板块，升1.8%。

“华盛顿以及预算谈判有关的问题都已消除，投资人再度聚焦业绩。预计下周有的企业业绩将不错，会带动股市升势动能持续到下周。”Synovus Trust Company高级投资组合经理人Daniel Morgan表示。

Morgan称，他预计下周将公布财报的Netflix和苹果的表现将和谷歌类似，因这些都是新兴科技企业，不像IBM 。IBM本周四公布盈利优于预期，但营收逊色。

一旦Morgan的观点得以证实，会有助于提升对第三季企业盈利颇为悲观的预估。市场预计第三季企业盈利同比增长仅2.1%，不到第二季4.9%增幅的一半，且为一年内最低增幅。

市场升势也是受助于投资人预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟缩减刺激措施，因周四结束的政府关门可能对经济造成不小的损伤。

“说实话，市场升势中大部分是因消化了美联储很有可能保持宽松货币政策直至明年春季。”Innealta Capital投资长Jeff Buetow称。

道琼工业指数 收升28点，或0.18%，至15,399.65点；标准普尔500指数 收涨11.35点，或0.65%，至1,744.50点；Nasdaq指数 收高51.13点，或1.32%，至3,914.28点。

本周，道指上涨1%，标普500指数攀升2.4%，Nasdaq指数劲涨3.2%。标普500指数和Nasdaq指数本周升幅为7月中来最大。

预算僵局暂时得到解决也促使CBOE波动性指数 录得七个月最大周度跌幅，本周该指数急挫17%，收在两个月最低收盘水准。

标普指数类股中，保健股是唯一下跌板块，跌0.5%，因UnitedHealth 预计新的医保法案的条款将降低民间医保支付，这可能损及盈利。UnitedHealth下挫3.2%，报69.08美元。

摩根士丹利 大涨2.6%，报29.71美元，此前该公司公布季度营收增加50%，因股票销售和交易收入上升，抵消固定收益业务的下滑。

通用电气 公布第三季盈利和营收下滑，因金融业务萎缩，但市场更看重该公司的利润率不断改善及订单需求增加。该股收高3.6%，报25.56美元。

根据汤森路透截至周五的数据，在已公布业绩98家的标普500指数成份股中，62.2%的盈利超过市场预期，略低于1994年来均值63%，也低于过去四季66%的均值。

营收方面，53.1%的营收超过预期，低于61%的2002年来均值，但高于过去四季49%的均值。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为55.7亿股。(完)