美国股市：收高，因就业数据疲弱巩固了美联储今年维持购债规模的预期

* 数据显示美国9月就业增长失去动能

* 美联储料今年不太可能缩减刺激政策

* Netflix公布业绩后股价重挫

* 道指升0.49%，标普500指数升0.57%，Nasdaq指数升0.24%

路透纽约10月22日 - 美国股市周二攀升，标普500指数再创纪录新高，美国公布的9月就业岗位增幅弱于预期，巩固对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持经济刺激计划规模至明年的预期。

美国劳工部周二公布的数据显示，美国9月非农就业岗位增加14.8万个(预估为增加18.0万个)。9月失业率为7.2%(预估为7.3%)，创2008年11月以来最低。 数据被视为支持了美联储维持每月850亿美元购债的决定。标普500指数今年迄今大涨23%的一个主要推动力就是美联储的刺激措施。

许多分析师现在认为美联储明年前不会缩减宽松货币政策。9月美联储决定不缩减购债，令市场意外。

“另一份疲弱的就业报告继续令我们相信美联储今年将维持每月850亿美元的购债规模，明年年初也可能如此，这是市场乐见的。”Wells Fargo Private Bank地区投资长Darrell Cronk表示。

但Nasdaq指数升幅受限，因Netflix Inc 等部分今年领跑个股扭转升势。

“今日的走势逆转很可怕，今日高位要比昨日高位高，低位则比昨日低位低，这显示股市动能耗尽。”券商Shields & Co市场分析师和技术分析师Frank Gretz表示。

Netflix急挫9%，报323.12美元，回吐周一盘后该公司发布财报后的升幅。有超过1,700万股易手，成交量为过去50天均值的近八倍。

苹果 发布新款iPad后，股价收低0.3%，报519.87美元。

道琼工业指数 收涨75.46点，或0.49%，至15,467.66点；标准普尔500指数 收升10.01点，或0.57%，至1,754.67点；Nasdaq指数 收高9.52点，或0.24%，至3,929.57点。

今日为标普500指数连续第四天刷新纪录收盘高位。

必需消费品类股 大涨1.4%，领跑标普各板块，受到纸业公司金佰利 公布胜预期的季度获利后股价大涨4.2%带动。

钻井服务公司Transocean 劲扬6%，报49.35美元，此前标普道琼指数宣布该公司将在下周一收盘后取代戴尔 成为标普500指数成份股。

根据汤森路透截至周二早的数据，在已公布业绩的128家标普500指数成份股中，63.3%的盈利超过市场预期，大致同1994年来均值相若，但低于过去四季的均值66%。

营收方面，仅52.3%的营收超过预期，低于61%的2002年来均值，但略高于过去四季49%的均值。

纽约证交所上涨个股超过下跌个股，家数分别为2,210和805，Nasdaq市场分别为1,397和1,148家。(完)