美国股市: 道琼工业指数收低0.35%，Nasdaq指数下跌0.57%

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透纽约10月23日 - 美国股市周三收低，因卡特彼勒及一批芯片生产企业公布业绩后股价下跌，令标普500指数终止连续四日创纪录新高的势头。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低54.33点，或0.35%，至15,413.33点；标准普尔500指数 收跌8.29点，或0.47%，至1,746.38点；Nasdaq指数 下跌22.49点，或0.57%，至3,907.07点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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