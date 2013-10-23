美国股市: 道琼工业指数收低0.35%，Nasdaq指数下跌0.57%

路透纽约10月23日 - 美国股市周三收低，因卡特彼勒及一批芯片生产企业公布业绩后股价下跌，令标普500指数终止连续四日创纪录新高的势头。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低54.33点，或0.35%，至15,413.33点；标准普尔500指数 收跌8.29点，或0.47%，至1,746.38点；Nasdaq指数 下跌22.49点，或0.57%，至3,907.07点。(完)