美国股市：受美联储保持刺激措施希望带动上涨，建筑股领跑

* 福特公布业绩后上扬,AT&T和陶氏化学下滑

* PulteGroup等建筑股收高

* 美联储料保持刺激计划几个月

* 道指升0.6%,标普500指数升0.3%,Nasdaq指数涨0.6%

路透纽约10月24日 - 美国股市周四恢复升势,因经济数据凸显美国货币刺激计划将在可预见的将来继续执行,且企业季报带来一些好消息。

建筑商PulteGroup Inc 公布业绩后跳升,该公司表示新屋订单下滑的情况将是“短暂的”。该股收高7%,报17.85美元,为标普500指数百分比涨幅最大成份股。D.R. Horton Inc 升2.1%,报19.87美元,Beazer Homes Inc 升1.5%,报19.41美元。

美国公布经济数据显示,最近一周初请失业金人数降幅不及预期,但分析师指出加州申请有积压。周二,数据显示9月非农就业岗位增幅也小于预期。

周四公布的行业报告显示,10月美国制造业活动扩张录得一年最慢速度;产出为2009年底以来首次萎缩。Markit公布,美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)10月初值为51.1,为2012年10月迄今最低。9月终值为52.8。

对美联储将保持刺激措施的预期今年全年都在扶助股市,今年迄今标普500指数已经大涨22.8%。

周三,标普500指数下滑,结束屡创新高的四日连升。上周美国国会达成协议避免了债务违约并结束了政府部分关门,带动股市出现释然性涨势,且市场臆测美联储将推迟几个月才缩减购债。

道琼工业指数 收高95.88点,或0.62%,至15,509.21点;标准普尔500指数 上涨5.69点,或0.33%,至1,752.07点;Nasdaq指数 上涨21.89点,或0.56%,至3,928.96点。

盘后,Twitter IPO-TWTR.N表示,在其首次公开发行(IPO)中将以每股17-20美元发售7,000万股,令该公司估值达到109亿美元。

福特 升1.4%,报17.76美元,此前该公司上调全年全球盈利和利润率预估,受助于欧洲预估改善及第三季业绩强于预期。

苹果 升1.3%,报531.91美元,此前美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)在致苹果执行长库克(Tim Cook)的公开信中呼吁苹果马上开始1,500亿美元的股份回购。

根据汤森路透数据,第三季业绩期表现整体而言有令人失望的地方,包括一些企业财测疲弱以及迄今仅有53%的企业营收超过分析师预估,低于长期均值。

在迄今已公布业绩的标普500指数成份股企业中,约68%的获利超过预期,略高于63%的长期均值。

在今日下跌个股中,陶氏化学DOW.N>、施乐 和美国电话电报公司 在公布业绩和财测后下滑。

美国电话电报公司跌1.8%,报34.63美元,陶氏化学跌1%,报40.62美元,施乐急挫10.4%,报9.61美元。

电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec) 暴跌12.7%,报21.49美元,此前该公司公布的第二季营收低于预期,且预计当季业绩不及预期。