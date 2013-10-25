版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 25日 星期五 21:38 BJT

美国股市：开盘上升，Nasdaq指数受科技企业业绩强劲带动上涨

路透纽约10月25日 - 美国股市周五开盘温和上涨，Nasdaq指数表现优异，受亚马逊 和微软 等科技企业业绩强劲支撑。

道琼工业指数 上涨10.21点或0.07%，报15,519.42点；标准普尔500指数 走高3.10点或0.18%，至1,755.17点；NASDAQ指数 升24.17点或0.62%至3,953.13点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐