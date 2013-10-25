美国股市：标普500指数收在纪录高位，受助于科技公司的良好业绩

* 亚马逊和微软在公布业绩后急升

* 联合包裹预计假日包裹递送量将增长，股价触及纪录高位

* 三大股指本周收涨

* 三大指数今日均收跌0.4%

路透纽约10月25日 - 美国股市周五延续近期涨势，且标普500指数收在纪录高位，受助于微软 及亚马逊 业绩强劲带动科技股走强。

这是本业绩期最新传来的好消息。迄今已公布的业报好坏参半，尤其是在营收方面，营收超预期的企业占比低于长期均值。

微软 对三大股指的提振最大，亚马逊 也扶助推高标普500和Nasdaq指数。微软股价急升6%，报35.73美元，该公司周四报告季度获利和营收均超过分析师预期。

亚马逊股价一度攀升至368.40的纪录高位，该公司之前报告的季度营收增长超预期。亚马逊股价收盘劲扬9.4%，报363.39美元。标普500指数科技股分项指数 上扬0.4%。

在美国国会上周通过避免美国债务违约和结束政府部分停运的议案后，因有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)将把开始缩减购债的时间推迟数月的臆测升温，股市上扬。标普500指数在至周三的四个交易日中连创纪录收盘新高。

“看似市场已对好消息做出了充分的反应，且坏消息也被视为美联储短期内不会收紧政策的证据，”LibertyView Capital Management的总裁Rick Meckler表示。

年内迄今，标普500指数累积攀升23.4%，仅略低于2009年录得的23.5%的升幅，超过2009年的创纪录涨幅，将使该指数今年录得10年来最大年度升幅。

道琼工业指数 收高61.07点，或0.39%，至15,570.28点；标准普尔500指数 上涨7.70点，或0.44%，至1,759.77点，盘中触及纪录高位1,759.82点；Nasdaq指数 上涨14.40点，或0.37%，至3,943.36点。

本周，道指升1.1%，标普500指数上涨0.9%，Nasdaq指数升0.7%。

罗素2000小型股指数 连涨第八周，为2003年以来最长升势。

汤森路透提供的数据显示，根据已经公布的业绩和对尚未公布业绩的预估，标普500指数成份股企业第三季获利预计将增长仅3.4%，69%的企业获利超过分析师预期。预计第三季标普500指数成份股企业的营收增长2.2%，仅有54.2%的企业营收超过预期，低于61%的长期均值。

在其他企业业绩方面，联合包裹 股价触及96.94美元的纪录高位，因该公司报告季度获利增长，且表示，预计在线销售将提振假日包裹递送量。

Zynga 周四尾盘也表示，预计全年将实现盈利，且该公司报告的第三季业绩超过预期。该股股价攀升5.5%，报3.729美元。

道指成份股杜邦 跳升至逾13年来最高，该公司周四宣布，将在18个月内分拆其二氧化钛业务。杜邦股价上扬0.8%，报61.90美元。

今日公布的经济数据总体显示，有更多迹象表明，近期华盛顿的预算之争拖累了经济成长。