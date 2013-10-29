美国股市：道指和标普500指数收在纪录高位，寄望联储保持政策不变

* IBM在宣布股票回购计划后攀升，扶助提振道指

* 消费者信心回落，因担忧政府停运造成的影响

* 苹果走低，一天前公布业绩

* 道指上扬0.7%，标普500指数攀升0.6%，Nasdaq指数收涨0.3%

路透纽约10月29日 - 美国股市周二收涨，道指和标普500指数触及纪录最高收位，此前公布的经济数据支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在未来几个月保持刺激计划不变的观点，且IBM 宣布股票回购计划后上涨。

IBM对道指的提振最大，同时也扶助推高标普500指数。该股跳升2.7%，报182.12美元，之前该公司董事会批准再回购150亿美元的股票。三大指数中，道指今日涨幅最大。

最新公布的经济数据显示，美国9月消费者支出增长，但10月消费者信心大幅回落，因人们担忧美国政府部分停运造成的影响。

数据增加了美国经济成长迟滞的证据。今日美联储开始举行为期两天的政策会议。市场高度预期，美联储决策者本周调整货币政策的可能性不大，联储正在等待更多的信息以评估华盛顿预算僵局对美国经济造成的冲击。

“今年的万圣节，缩减刺激规模的幽灵不会出现，”嘉信理财证券部的投资长Omar Aguilar表示，“政府停运使美联储进一步推后缩减购债时机的讨论。”

他说，这可能至少在短期内继续支撑股市，但长期来看，企业获利，尤其是营收成长缓慢可能令人担忧。

苹果 急挫2.5%，至516.68美元，一天前该公司公布令人失望的业绩。这部分限制了Nasdaq和标普500指数的涨幅。

道琼工业指数 收高111.42点，或0.72%，至15,680.35点，为纪录收盘高位；标准普尔500指数 上涨9.84点，或0.56%，至1,771.95点，也为纪录收盘高位；Nasdaq指数 收升12.21点，或0.31%，至3,952.34点。

周二的上涨使标普500指数年内迄今累计攀升24.2%。

Nasdaq交易所发生技术事故。Nasdaq OMX Group 表示，人为错误令交易所未能传送指标读数近45分钟，导致部份股指的期权交易暂停。

制药商辉瑞(Pfizer) 提振道指，该公司公布优于预期的第三季业绩后，股价上涨1.7%，报31.25美元。

和近几季的情况一样，获利优于预期的公司数目多于营收好于预期的公司数目。根据汤森路透数据，在已公布业绩的281家标普500指数成份股企业中，68.7%的获利好于分析师预期，高于长期均值的63%，而仅有52.5%的营收优于预期，低于2002年迄今的平均水平61%。

美国柴油发动机制造商康明斯 股价急跌5.2%，报127.90美元，为表现最差的标普500指数成份股。康明斯周二公布逊于预期的季度获利，且下调全年财测。

摩根大通 跌0.1%，报52.73美元，此前一消息人士称，摩根大通执行长和美国司法部长就结束该行抵押贷款债券业务调查达成130美元的初步和解交易触礁。

美国8月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上涨0.9%，高于分析师预期，带动房屋建筑商股价攀升，Lennar 跳涨1.5%，报37.38美元。(完)