美国股市：收低且标普500指数终止四日涨势，因美联储称经济疲弱

* 美联储维持购债规模不变，表示经济成长疲弱

* 民间就业人数增幅低于预期，通胀温和

* 通用汽车股价大涨，需求强劲令公司获利跳升

* 道指收低0.4%，标普500指数下滑0.5%，Nasdaq指数跌0.6%

路透纽约10月30日 - 美国股市周三下跌，标普500指数终止四日连涨之势，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)称，将继续以每月850亿美元的规模购债，以支持正在放缓的经济。

在美联储公布政策声明后，美股交投震荡，三大股指缩减跌幅，在平盘交投，后下滑至日内低位。在纽约证交所和Nasdaq市场交易的公司股票中约70%收低，标普500指数10大类股全数下跌。

尽管市场广泛预期美联储将不会调整购债计划，但美联储声明并不足以延续股市的涨势，这轮升势推动道指和标普500指数屡创纪录高位。

“今日的美联储声明和上次没有本质上的改变，显然即便是这份声明，其通胀立场也没有一些投资人原先预期的温和，尤其是在此轮牛市已持续了较长时间的情况下，”Fiduciary Trust Co首席投资长Michael Mullaney表示。

尽管美联储刺激计划今年为股票价格提供支撑，但有迹象显示美国经济长正在放缓，其中包括经济数据疲弱，以及业绩期公司营收增长不振。

道琼工业指数 收低61.59点，或0.39%，至15,618.76点；标准普尔500指数 下跌8.64点，或0.49%，至1,763.31点；Nasdaq指数 收低21.72点，或0.55%，至3,930.62点。

许多分析师预期，美联储将开始缩减经济刺激规模的时间延迟至至少明年3月，这促使投资人买入诸如股票等较高风险资产。美联储经济刺激计划带动标普500指数本年迄今上涨超过20%。

美联储自2008年底以来一直维持近零利率，且透过三轮购债计划使美联储资产负债表规模增加三倍，至超过3.7万亿美元。

周三公布的数据显示美国10月民间就业人数增幅为六个月来最小，且美国消费者物价指数显示通胀温和。两项指标也为美联储继续执行刺激计划提供理据。

在最新公布的一系列企业季报中，通用汽车 周三公布的季度获利好于预期，因其核心的北美市场表现强劲，而且欧洲业务的亏损也小于预期。 通用汽车股价大涨3.2%，报37.23美元。

在下跌个股中，Yelp Inc 上日公布的第三季亏损多于预期，股价下挫2.6%，报67.05美元。西联汇款(Western Union) 公布第三季获利骤降，股价暴跌12.4%，报16.85美元。

在股市收市后，Facebook Inc 公布第三季业绩，股价在盘后交易中暴升10%。Expedia Corp 发布业绩后股价猛涨12%。星巴克(Starbucks) 在公布第四季业绩后，股价跌1.7%。

“企业获利并不是十分亮丽，但表现稳定，而且具持续性，市场对此十分欣慰，足以扶助股市触及纪录高位，”J.P. Morgan Funds全球市场策略师Andres Garcia-Amaya说。

“业绩期结束后，我们将再次聚焦宏观因素，这可能对股市表现不利。”

根据汤森路透数据，截至周三上午已公布业绩的313家标普500指数成份股企业中，68.4%的获利好于分析师预期，高于1994年迄今均值63%，也高于过去四季均值66%。