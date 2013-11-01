美国股市：受制造业数据提振收涨，道指和标普500指数本周收升

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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* ISM制造业数据好于预期
* 雪佛龙走低，因营收疲弱
* 道指上升0.45%，标普500指数收高0.29%，Nasdaq收涨0.06%
路透纽约11月1日 - 美国股市周五上涨，因意外强劲的美国制造业数据盖过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早缩减刺计划的观点造成的拖累。
道指和标普500指数本周也收涨，连涨第四周。
多项数据显示，全球制造业活动扩张，中国制造商报告制造业活动增速为18个月来最快。供应管理协会(ISM)周五表示，10月美国制造业指数增至56.4，为2011年4月以来最高。
尽管数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能正考虑较部分市场人士的预期提早缩减刺激规模的观点，但也使投资者看到了制造业意外强劲增长的迹象。
数据“证实了经济可能不是有些人预期的那样低迷，或出现倒退，”Janney Montgomery Scott 的首席投资策略师Mark Luschini表示，该公司管理着580亿美元的资产。
波音 股价上扬1.9%，报133.03美元，周四该公司表示，将在2017年前把737飞机的月产量从38架增至47架，分析师称，此举对该公司而言是个好兆头。
道琼工业指数 收高69.80点，或0.45%，至15,615.55点；标准普尔500指数 上涨5.10点，或0.29%，至1,761.64点；Nasdaq指数 收升2.34点，或0.06%，至3,922.04点。
本周，道指上涨0.3%，标普500指数小升0.1%，两者均连升第四周。Nasdaq指数本周下跌0.5%。
Nasdaq市场，美国太阳能板生产商First Solar Inc 跳升17.6%，报59.14美元，之前该公司公布的业绩超过预期，且上调全年获利预估。
下跌股方面，雪佛龙 收跌1.6%，报118.01美元，之前该公司公布的第三季营收不及预期。
美国国际集团 重挫6.5%，报48.28美元，该公司周四报告的获利略胜预期。不过，其消费者保险产品业务业绩不及分析师预期，且该公司在最近这个季度受益于有利的税率。
最新公布的业绩喜忧参半。汤森路透数据显示，在已公布业绩的74%标普500指数成份股企业中，68.5%的获利超过华尔街预期，高于63%的长期均值。但仅有53.3%的企业营收超过预期，不及2002年以来的均值61%。
尽管三大股指今日收涨，但市场上涨股的数量不及下跌股。
纽约证交所上涨股和下跌股之比为7:8，Nasdaq市场为2:3。(完)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)