重温稿-美国股市：受制造业数据提振收涨，道指和标普500指数本周收升

* ISM制造业数据好于预期

* 雪佛龙走低，因营收疲弱

* 道指上升0.45%，标普500指数收高0.29%，Nasdaq收涨0.06%

路透纽约11月1日 - 美国股市周五上涨，因意外强劲的美国制造业数据盖过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早缩减刺计划的观点造成的拖累。

道指和标普500指数本周也收涨，连涨第四周。

多项数据显示，全球制造业活动扩张，中国制造商报告制造业活动增速为18个月来最快。供应管理协会(ISM)周五表示，10月美国制造业指数增至56.4，为2011年4月以来最高。

尽管数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能正考虑较部分市场人士的预期提早缩减刺激规模的观点，但也使投资者看到了制造业意外强劲增长的迹象。

数据“证实了经济可能不是有些人预期的那样低迷，或出现倒退，”Janney Montgomery Scott 的首席投资策略师Mark Luschini表示，该公司管理着580亿美元的资产。

波音 股价上扬1.9%，报133.03美元，周四该公司表示，将在2017年前把737飞机的月产量从38架增至47架，分析师称，此举对该公司而言是个好兆头。

道琼工业指数 收高69.80点，或0.45%，至15,615.55点；标准普尔500指数 上涨5.10点，或0.29%，至1,761.64点；Nasdaq指数 收升2.34点，或0.06%，至3,922.04点。

本周，道指上涨0.3%，标普500指数小升0.1%，两者均连升第四周。Nasdaq指数本周下跌0.5%。

Nasdaq市场，美国太阳能板生产商First Solar Inc 跳升17.6%，报59.14美元，之前该公司公布的业绩超过预期，且上调全年获利预估。

下跌股方面，雪佛龙 收跌1.6%，报118.01美元，之前该公司公布的第三季营收不及预期。

美国国际集团 重挫6.5%，报48.28美元，该公司周四报告的获利略胜预期。不过，其消费者保险产品业务业绩不及分析师预期，且该公司在最近这个季度受益于有利的税率。

最新公布的业绩喜忧参半。汤森路透数据显示，在已公布业绩的74%标普500指数成份股企业中，68.5%的获利超过华尔街预期，高于63%的长期均值。但仅有53.3%的企业营收超过预期，不及2002年以来的均值61%。

尽管三大股指今日收涨，但市场上涨股的数量不及下跌股。

纽约证交所上涨股和下跌股之比为7:8，Nasdaq市场为2:3。(完)