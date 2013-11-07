美国股市：标普500指数创8月底来最大日跌幅，推特首日上市暴涨

* 推特在纽交所首日上市掀起购买狂潮，股价飙升多达92%

* 小盘股录得8月底以来最大单日跌幅

* 道指收跌1%，标普500指数收挫1.3%，Nasdaq指数回落1.9%

路透纽约11月7日 - 美国股市周四收低，标普500指数录得8月来最大单日跌幅，投资人对推特(Twitter)的汹涌买盘是市场的焦点所在，其股价升幅远高于预期。

大盘因Whole Foods和高通业绩不佳而受创。科技股占很大权重的Nasdaq指数录得一个月来最大单日跌幅。

“推特吸引了所有注意力，但你还应该关注Nasdaq指数和小盘股今日表现挣扎，防御型股守住了涨势。这暗示在平静的表面下出现裂痕，”Schaeffer's Investment Research的分析师Ryan Detrick说道。

推特 周四首日在纽约证交所挂牌交易，盘中飙升92%，因投资者疯狂买入该股，不禁让人回忆起互联网泡沫时期的盛况。

该股开盘报45.10美元，高于周三确定的26美元的首次公开发行(IPO)价，之后一路上行，升穿50美元。该股收盘跳涨73%，报44.90美元，成交1.17亿股。

“以价格/销售额比率计算，这可能使推特成为史上最昂贵的IPO，”Capital Advisors的董事总经理Channing Smith表示。

除该股外，市场其他个股的表现较为低迷。高通 急跌3.8%，报67.09美元，对标普500指数和Nasdaq 100指数 的拖累最大。

道琼工业指数 收跌152.90点，或0.97%，至15,593.98点；标准普尔500指数 收低23.34点，或1.32%，至1,747.15点；Nasdaq指数 下滑74.61点，或1.9%，至3,857.33点。

Nasdaq指数下挫，受累于Whole Foods 在周三公布业绩后，股价周四暴跌11%。而电动汽车生产商Tesla Motors 延续跌势，急跌7.5%，上日公司公布的业绩乏善可陈，且发生第三部汽车起火。Tesla Motors仍然是卖空的投资人的最爱之一，他们认为该公司估值过高。

中小型股Russell 2000指数 下跌1.8%，录得8月底来表现最差的一天。

店头交易证券在2000GMT恢复交易，此前引起部分交易停顿的连通故障得到解决。

美股投资人没有理会欧洲央行减息的消息。欧洲央行周四宣布调降指标利率至纪录新低0.25%，透过宽松政策来应对通胀意外下滑，并支持欧元区疲弱经济复苏。 欧洲央行此举巩固了对全球央行将继续放宽政策以支持仍步履蹒跚的经济的预期。

另外，数据显示美国第三季经济成长2.8%，受助于库存增幅多于预期。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为33.6万人，大致符合预期的33.5万人。

这些经济报告，以及周五倍受关注的非农就业报告将为投资人判断美联储将维持每月850亿美元购债多久提供一些线索。美联储刺激计划带动标普500指数本年迄今上升24.1%，可望录得2003年来最佳的年度表现。

Bats Global Markets提供的数据显示，纽约证交所、AMEX和Nasdaq市场周四成交量约为67亿股。(完)