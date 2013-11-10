重温稿-美国股市：道指和标普500指数连升五周，金融股领涨

* 10月非农就业岗位增幅远胜预期

* 美国公债价格大跌，因就业数据强劲

* Twitter上市次日，股价重挫逾7%

* 道指升1.1%，标普500指数收高1.3%，Nasdaq指数大涨1.6%

路透纽约11月8日 - 美国股市周五收高，从上日大跌中反弹，此前美国公布的非农就业报告意外强劲，支撑对美国经济力道较预期强劲的观点。

周五上涨后，道指和标普500指数录得五周连升，本周道指升0.9%，标普500指数涨0.5%，Nasdaq指数下跌0.1%。

“焦点主要在是否经济还在成长，尽管就业数据公布后最初的反应是关注美联储会缩减购债或收紧政策，但投资人还是看到经济成长的积极一面，”投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。

“市场上涨的另一个原因是...缺乏其他选择。尽管投资人考虑到股市已经涨了这么多，希望获利了结，但短期利率仍低，将资金投入固定收益资产有风险。”

美股开盘前，美国公布10月非农就业岗位增幅达到20.4万，远胜预期的12.5万。因该数据令美联储可能在年底前开始缩减购债的机率增加，一度打压股指期货。

强劲的数据也拉低美国公债价格，提振指标10年期公债收益率 至逾三周最高。今年稍早美国公债收益率长达四个月的升势令股市承压，但近期强劲的数据已经缓和了对借款成本上升的担忧。

“多数市场人士相信未来几年，10年期公债收益率将回到3-4%水准，在这种环境中，股市在市盈率17倍的水准交易仍很便宜，”North Star Investment Management Corp投资长Eric Kuby表示。

根据路透数据，标普500指数成份股企业最新的市盈率为16.2，预估市盈率为14.8。

道琼工业指数 收涨167.80点，或1.08%，至15,761.78点；标准普尔500指数 收高23.46点，或1.34%，至1,770.61点；Nasdaq指数 攀升61.90点，或1.60%，至3,919.23点。

标普500指数各板块中，金融股 以2.3%领涨，因预期较高利率将带来更高盈利。周四金融股下挫逾1%。

摩根大通 升4.5%，报53.96加元，美国银行 和花旗集团 均收高逾3%。

而地产股收低，因如果抵押贷款利率大涨会影响地产企业业绩。Lennar 和Ryland Group 均大跌超过4%。

Twitter 下挫7.2%，报41.65美元，昨日该股首日上市，飙升72.7%，但收盘仍略低于开盘价45.10美元。

其他经济数据显示，9月消费者支出增加0.2%，符合预期，8月上升0.3%。

11月汤森路透/密歇根大学消费者信心指数初值降至72.0，为2011年12月来最低，低于10月终值73.2及预估值74.5。

Bats Global Markets提供的数据显示，纽约证交所、AMEX和Nasdaq市场周五成交量约为61亿股。(完)