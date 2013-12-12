美国股市：受美联储缩减刺激措施疑虑打压收低，脸谱跳涨

许多市场人士预计美联储将在3月宣布缩减购债计划，但在11月的就业数据好于预期、以及周二两党就预算达成初步协议之后，这个预期可能已经提前。

其他市场也对美联储提前缩减购债的预期做出反应。美元指数 上涨0.4%，现货金 跌2%。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周二和周三将举行今年最后一次政策会议。

美联储会议之前市场预计会更加波动。芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数(VIX)周四收报15.54，为10月15日以来最高。VIX今年还没有超过22，6月时在美联储发布声明后短暂触及该水平。

周四公布的数据显示，美国最近一周初请失业金人数增幅创一年最高。不过这个信息基本被市场忽视，因为数据被季节调整和其他因素扭曲。

Lululemon Athletica 股价大跌11.7%至60.39美元，因该公司称店内顾客减少，供应链问题影响到关键的第四季营收。该公司生产瑜伽服饰。

投资者也经历一波首次公开发行(IPO)热潮，包括希尔顿 上市。该股票在纽交所上市首日大涨7.5%，收报21.50美元。IPO定价为每股20美元。

食品服务提供商Aramark Holdings 的上市首秀表现更为抢眼，大涨13.5%，IPO定价为每股20美元。

百货店连锁公司J.C. Penney 上涨0.8%至8.55美元，其首席执行官(CEO)Mike Ullman对路透表示，该公司将削减前CEO Ron Johnson推出的部分高端品牌，打算把这部分店面用于获利更好的自有品牌。

西南航空 大涨4.6%至18.79美元，百分点涨幅为标普500指数成分股中最大，此前美银美林将其股票评级上调至“买入”。

纽交所上涨和下跌个别之比为5:7，在Nasdaq接近各占一半。

根据BATS Global Markets的数据，共有62亿股票易手，稍高于本月迄今的均值61亿。(完)