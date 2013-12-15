重温稿-美国股市：收平但本周收低，市场聚焦美联储货币政策会议

* 美国11月生产者物价指数(PPI)连跌第三个月

* 投资人在美联储下周会议前表现谨慎

* 道指收高0.1%，标普500指数微跌0.01%，Nasdaq指数升0.1%

路透纽约12月13日 - 美国股市周五收盘基本持平，之前三日连跌，但本周三大股指录得近四个月来最大周度跌幅，因担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周的政策会议上可能发出对通胀立场更为强劲的信号。

汤森路透旗下Lipper service周四公布的数据显示，美国基金投资人在截至周三的一周从股市共同基金中撤走了65.1亿美元，为今年最大周度资金外流。

交易商表示，利多信号方面，标普500指数周五收盘险守1,775点，这是技术支撑水准。在低于纪录收盘高位之下不到2%，标普500指数本周回落显示没有投资人恐慌的迹象。

投资人一直在试图判断美联储缩减购债的时机，许多市场人士预计美联储将在3月宣布缩减购债。

但近期美国公布的经济数据强劲，令部分投资人将预期提前至下周会议。

周五公布的经济数据显示，11月生产者物价指数(PPI)连跌第三个月，显示缺乏通胀压力，可能给予美联储一些空间权衡未来刺激政策。

道琼工业指数 收高15.93点，或0.1%，至15,755.36点；标准普尔500指数 微跌0.18点，或0.01%，至1,775.32点.Nasdaq指数 小升2.57点，或0.06%，至4,000.98点。

本周，道指和标普500指数收跌1.65%，Nasdaq指数收挫1.52%，为三大股指8月来最大周度跌幅。

T-Mobile US 尾盘跳涨，之前华尔街日报报道称Sprint 正考虑出价收购该公司。T-Mobile US急升8.7%，报27.64美元。 Sprint收涨3.4%，报8.43美元。盘后交易中，Sprint扩大涨幅，再涨3.1%。

国际纸业 急升3.6%，收报47.83美元，领涨标普500指数材料类股。Jefferies在一份研究报告中表示，有迹象显示，对箱用纸板的需求增加，且近期国际纸业和其他个股价格回落，提供了逢低买入的机会。

Adobe Systems Inc 攀升12.8%，收报60.89美元，一天前该公司报告其Creative Cloud套件的订购人数较上季度激增。

推特 跳涨6.6%，至创纪录收盘高位59美元，一天前该公司被迫放弃对一项“阻碍”功能的修改，因用户提出抗议。

纽约证交所涨跌股之比为4:3，Nasdaq市场为7:5。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各大证交所成交量共计约55亿股，低于本月迄今日成交均值61亿股。(完)