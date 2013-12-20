修正-美国股市：继昨日大涨后陷于清淡交投，但道指微涨仍收于纪录高位

红帽 股价盘后跳升8.2%至53美元，此前公司在收盘后发布第三季财报。其股价在常规交易时段收高0.2%至49美元。

道琼工业指数 升11.11点或0.07%，至纪录收盘高位16,179.08点。标准普尔500指数 跌1.05点或0.06%，收报1,809.60点。Nasdaq 指数收低11.93点或0.29%，至4,058.14点。

道指一度触及16,194.72点的盘中纪录高位，标准普尔500指数日高(1,810.88点)距离纪录高位(1,813.55点)不到三点。两个股指今年均累计上涨逾20%，主要受美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松货币政策推动。

Facebook 跌0.9%至55.05美元，此前该公司宣布发售7,000万股，其中逾4,100万股为执行长扎克伯格所出售。扎克伯格售股的价值约23亿美元，此举部分是要支付税单，他的投票权因此从58.8%降至56.1%。

其他科技类股方面，Adobe Systems 跌1.5%至58.13美元。德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 跌1.5%至42.46美元，拖累Nasdaq指数。

Target 表示，黑客窃取了假日季前三周期间到访其商店的顾客约4,000万张信用卡和借记卡信息，创美国零售商遭黑客攻击的第二大纪录。该公司股价跌2.2%至62.15美元。

知情人士透露，Dish 考虑明年出价收购T-Mobile US 。Dish上涨1%至55.83美元，T-Mobile上升8.7%至29.61美元。

Darden Restaurants 表示，将出售或分拆Red Lobster业务。股价跌3.6%至51.02美元。

美国11月成屋销售触及将近一年低点，上周的初请失业金人数也意外上升，给本来趋于亮丽的经济形势抹上了一丝阴影。12月美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动则略微加速。

纽约证交所上市的股票约56%收低，Nasdaq上市的股票约60%收跌。(完)