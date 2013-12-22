重温稿-美国股市：受强劲的GDP数据推动收涨，三大股指本周劲扬

(重温稿)

* 道指和标普500指数录得数月来最大周度涨幅

* 黑莓ADRs大涨，尽管之前公布的业绩不佳

* 美国第三季GDP终值强于预期

* 道指收涨0.3%，标普500指数上扬0.5%，Nasdaq指数攀升1.2%

路透纽约12月20日 - 美国股市周五收涨，道指和标普500指数分别录得9月和7月以来最大周度涨幅，因美国经济成长数据意外强劲，增加复苏正在加速的信心。

美国商务部美周五公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%,创下2011年第四季以来最高升幅(预估值为增长3.6%)，前值为增长3.6%。 企业支出也强于之前的预期。

直到最近，投资者一直将乐观的数据视为不利因素，因数据暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)将开始缩减刺激计划。美联储曾表示，一旦某些经济数据达到其设定的目标，将开始缩减每月购债规模。

不过，美联储周三表示，将从明年1月起将每月资产购买规模缩减100亿美元，至750亿美元。联储还表示，将在较预期更长时间内保持超低利率。

“如果美联储未宣布缩减购债，我认为今日的GDP数据不会像现在这样受到市场欢迎，”纽约ConvergEx Group的首席市场策略师Nicholas Colas表示。

“但现在，不存在美联储将在短期内进一步缩减购债的风险，且毫无疑问，经济成长较很多人预期的强劲。”

美联储主席贝南克表示，如果就业增长如预期的那样持续，那么，美联储将在明年多数时间以“审慎的”步伐缩减购债，可能在“明年年底”结束购债，肯定不是在明年年中。

道琼工业指数 收高42.06点，或0.26%，至16,221.14点；标准普尔500指数 收高8.71点，或0.48%，至1,818.31点；Nasdaq指数 上扬46.61点，或1.15%，至4,104.74点。

道指和标普500指数周五均收在纪录收盘高位。这标志着道指连续第三个交易日创下纪录收盘高位。今日稍早，道指触及盘中纪录高位16,287.84点。

本周，道指收涨3.1%，标普500指数上扬2.5%，Nasdaq指数攀升2.6%。

收盘前，三大股指缩减涨幅，因今日为“四巫居首日”(quadruple witching)，即12月股票期权、股指期权、股指期货和个股期货的季度到期和结算日。另外，由于指数供应商进行季度权重调整，多数美国指数基金调整其投资组合。

收盘前最后几分钟，联邦快递 和艺电 等多只个股大幅波动。

根据BATS exchange data提供的数据，美国各大交易平台的累积成交量为64.7亿股，远高于本周其他交易日。

指标标普500指数今年累积攀升超过27%，有望录得1997年以来最佳年度表现。美联储的大规模刺激计划是推动股市今年上扬的主要诱因。

黑莓 周五报告录得巨额季度亏损，因冲减库存和资产减计。不过，黑莓在美国上市的股票急升15.5%，收报7.22美元。

甲骨文 回落0.6%，报36.37美元，之前该公司表示，将斥资15亿美元收购Responsys Inc 。反观Responsys暴涨40.3%，报27.40美元。

纽约证交所约有73%的股票收涨，Nasdaq有70%的股票攀升。(完)