美国股市：道指和标普500指数刷新纪录收盘高位，圣诞节前提前收盘

* 美国耐久财订单超预期

* 市场将在圣诞节假期后周四恢复交易

* 道指上扬0.4%，标普500指数收涨0.3%，Nasdaq指数攀升0.2%

路透纽约12月24日 - 美国股市周二小幅收高，道指和标普500指数再度刷新纪录收盘高位，在圣诞节前的缩短交易日内投资人不愿大举押注。

市场周二提前至1800 GMT收盘，成交极为清淡。周三因圣诞节假期休市，周四恢复交易。

很多市场人士已经离场欢度圣诞假期。预计本周的成交都将保持清淡，这可能加剧市场的波动。

道指和标普500指数均再创纪录新高，道指连续第五日触及纪录高位，标普500指数为连续第三日。在目前水平进一步上行空间可能有限，尤其是在缺乏重大交易刺激因素的情况下。

“我们看到市场延续近期的涨势，但并未出现任何获利了结的意愿，”D.A. Davidson & Co的首席市场策略师Fred Dickson表示。

“本周及新年前，市场可能出现小幅的价格盘整。”

今日公布的数据显示，11月美国耐久财订单猛增3.5%，为近一年来最大月度涨幅，进一步显示美国经济形势乐观。

另一项数据显示，11月新屋销售下降，但10月销售数据被上修，至逾五年来最高年率，且房价反弹。

道琼工业指数 收涨62.94点，或0.39%，至16,357.55点；标准普尔500指数 收高5.33点，或0.29%，至1,833.32点.Nasdaq指数 小涨6.51点，或0.16%，至4,155.42点。

道指盘中触及历史高位16,360.60点，标普500指数触及盘中纪录高位1,833.32点。

标普500指数年内迄今累积飙升28.5%，主要得益于美国联邦储备理事会(FED/美联储)的刺激计划。该指数有望录得1997年以来最佳年度表现。道指2013年累积上扬24.8%，Nasdaq指数的年内迄今涨幅为37.6%。

在圣诞节前的最后一个购物日，零售类股受关注。Target Corp 的总法律顾问Timothy Baer周一同州最高检察长通话，打消后者对大规模数据泄漏的担忧，消费者就有关数据泄漏问题对该公司提起多宗诉讼，两位美国参议员呼吁进行联邦调查。Target股价跌0.3%，报61.71美元。

迪士尼 任命推特 联合创始人Jack Dorsey出任公司独立董事。迪士尼股价上扬0.8%，报73.85美元。推特股价急升8.4%，报69.96美元。

私募股权基金凯雷集团 接近就收购强生 旗下的医疗诊断业务达成协议，预计交易金额为约40亿美元。凯雷股价上扬2.1%，报36.11美元。道指成分股强生收涨3美分，或0.03%，报92.06美元。

今天较日时间缩短，根据BATS Global Markets提供的数据，美国所有证交所总成交量为约21.7亿股，远低于本月迄今日成交均值64.3亿股。

纽约证交所涨跌股之比为2:1，Nasdaq市场为3:2略强。(完)