重温稿-美国股市：道指连续六日创纪录收盘新高后微幅收低，但本周大涨

(重温稿)

* 道指录得2012年6月以来最大两周涨幅

* 本周道指收涨1.6%，标普500和Nasdaq指数上扬1.3%

* 推特在大涨后走低

* 道指小跌0.01%，标普500指数微挫0.03%，Nasdaq回落0.3%

路透纽约12月27日 - 美国股市周五多数基本收平，道指结束连续六日创纪录收盘新高之势，因投资人在本周大涨后稍作喘息。

社交媒体公司推特 急跌13%，收报63.75美元，因投资者锁定获利。该公司自11月初上市以来，股价接近翻三番。今天该股是纽约证交所交投最活跃的个股之一。

科技股占主要权重的Nasdaq指数回落0.25%，苹果和Facebook领跌，苹果 收跌0.7%，报560.09美元。Facebook Inc. 急挫约4%，报55.44美元。今年Nasdaq指数飙升37.7%，涨幅位居三大指数之首。

“目前出现一些盘整可能要比持续走高而不做喘息更稳健，”Rosenblatt Securities董事总经理Joseph Benanti表示，“出现一些获利了结，升势暂歇是有益的。”

成交维持本周整体清淡的情势。据BATS Global Markets数据，美国所有证交所总成交约40亿股，远低于本月迄今日成交均值约61亿股的水准。

道指和标普500指数连续第二周大涨，标普500指数录得7月来最佳两周表现，而道指录得2012年来6月来表现最好的两周。今年迄今，标普500指数劲升29.1%，势将为1997年来表现最好的一年，道指今年迄今攀升25.8%，势将为1996年来最佳年度。

Sprint Corp 跳升8.3%，报10.79美元，因市场臆测日本软银 收购美国无线运营商T-Mobile US 的交易接近达成。周五盘中，Sprint股价也触及52周高位。

道琼工业指数 收低1.47点，或0.01%，至16,478.41点；标准普尔500指数 收低0.62点，或0.03%，至1,841.40点.Nasdaq指数 下滑10.59点，或0.25%，至4,156.59点。

周五小跌也令标普500指数终结了连续四日连创纪录收盘高位的势头。

本周，道指升1.6%，标普500指数和Nasdaq指数均升约1.3%。美国股市周三因圣诞节假期休市一天，周二也提前收盘。

个股方面，Textron Inc 同意以14亿美元现金收购飞机制造商Beechcraft Corp，该股收高1.1%，报36.61美元。

通用汽车 中国合资企业将因安全隐患召回接近150万台汽车，这是全球最大汽车市场中的最大规模召回案之一。通用汽车股价下挫1.4%，报40.94美元。

纽约证交所涨跌股比约为8:7，Nasdaq市场约为12:13。(完)