重温稿-美国股市：道指连续六日创纪录收盘新高后微幅收低，但本周大涨

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(重温稿)
* 道指录得2012年6月以来最大两周涨幅
* 本周道指收涨1.6%，标普500和Nasdaq指数上扬1.3%
* 推特在大涨后走低
* 道指小跌0.01%，标普500指数微挫0.03%，Nasdaq回落0.3%
路透纽约12月27日 - 美国股市周五多数基本收平，道指结束连续六日创纪录收盘新高之势，因投资人在本周大涨后稍作喘息。
社交媒体公司推特 急跌13%，收报63.75美元，因投资者锁定获利。该公司自11月初上市以来，股价接近翻三番。今天该股是纽约证交所交投最活跃的个股之一。
科技股占主要权重的Nasdaq指数回落0.25%，苹果和Facebook领跌，苹果 收跌0.7%，报560.09美元。Facebook Inc. 急挫约4%，报55.44美元。今年Nasdaq指数飙升37.7%，涨幅位居三大指数之首。
“目前出现一些盘整可能要比持续走高而不做喘息更稳健，”Rosenblatt Securities董事总经理Joseph Benanti表示，“出现一些获利了结，升势暂歇是有益的。”
成交维持本周整体清淡的情势。据BATS Global Markets数据，美国所有证交所总成交约40亿股，远低于本月迄今日成交均值约61亿股的水准。
道指和标普500指数连续第二周大涨，标普500指数录得7月来最佳两周表现，而道指录得2012年来6月来表现最好的两周。今年迄今，标普500指数劲升29.1%，势将为1997年来表现最好的一年，道指今年迄今攀升25.8%，势将为1996年来最佳年度。
Sprint Corp 跳升8.3%，报10.79美元，因市场臆测日本软银 收购美国无线运营商T-Mobile US 的交易接近达成。周五盘中，Sprint股价也触及52周高位。
道琼工业指数 收低1.47点，或0.01%，至16,478.41点；标准普尔500指数 收低0.62点，或0.03%，至1,841.40点.Nasdaq指数 下滑10.59点，或0.25%，至4,156.59点。
周五小跌也令标普500指数终结了连续四日连创纪录收盘高位的势头。
本周，道指升1.6%，标普500指数和Nasdaq指数均升约1.3%。美国股市周三因圣诞节假期休市一天，周二也提前收盘。
个股方面，Textron Inc 同意以14亿美元现金收购飞机制造商Beechcraft Corp，该股收高1.1%，报36.61美元。
通用汽车 中国合资企业将因安全隐患召回接近150万台汽车，这是全球最大汽车市场中的最大规模召回案之一。通用汽车股价下挫1.4%，报40.94美元。
纽约证交所涨跌股比约为8:7，Nasdaq市场约为12:13。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。