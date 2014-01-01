重温稿-美国股市：今年标普500指数表现为1997年来最佳，道指涨幅为1995年来最大

(重温稿)

* 今年道指表现为1995年来最好，标普500指数则为1997年来最佳

* 2013年最后一天，道指和标普500指数收在纪录收盘高位

* 美国12月消费者信心超预期

* 道指升0.44%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数涨0.54%

路透纽约12月31日 - 美国股市三大股指周二在今年最后一个交易日小涨，今年创下逾15年来表现最好的一年，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)大规模刺激措施和对经济成长前景加速的预期。

今日公布的消费者信心数据强劲，令股市延续2013年的涨势直至最后一个交易日收盘。

在2013年，道指上升26.5%，创下1995年来表现最佳的一年，标普500指数攀升29.6%，为1997年来最大年度涨幅，Nasdaq指数上涨38.3%，为2009年来最佳年度表现。

今日道指和标普500指数都创下纪录收盘高位。

CBOE波动性指数 今年大跌23.9%，为2009年来最大年度跌幅，显示市场人气改善。

标普500指数10大类股今年借美联储非比寻常的刺激措施的东风齐奏凯歌，美股还抵住了美国政府部分关门以及美联储近期宣布缩减每月购债规模的影响。

“今年美股表现极佳，1月所担心的都没有成真，目前的经济成长令我们预计明年还有强劲表现，”Pioneer Investment Management投资组合经理人John Carey称。

美国股市成交保持清淡，周三将因元旦假期休市一天。不过在美国公布12月消费者信心指数优于预期后，投资人找到了买入的理由。

美国10月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数未经季节性调整后较前月上涨0.2%，低于分析师预估的上升0.7%。9月该指数上涨0.7%。

美国经济谘商会周二公布，12月美国消费者信心指数为78.1，预估为76.0。11月消费者信心指数被上修为72.0，前值公布为70.4。

纽约证交所约63%的股票上涨，Nasdaq市场则为55%。

道琼工业指数 小涨72.37点，或0.44%，至16,576.66点；标准普尔500指数 上升7.29点，或0.40%，至1,848.36点；Nasdaq指数 上升22.39点，或0.54%，至4,176.59点。

道指和标普500指数盘中也分别创下历史高位16,588.25点和1,849.44点。

在2013年第四季，道指上升9.6%，标普500指数攀升9.9%，Nasdaq指数上涨10.7%。在12月，道指上涨3%，标普500指数升2.4%，Nasdaq指数涨2.9%，为三大股指连升第四个月。

非必需消费品类股今年领涨，该类股指数 今年猛涨40.4%。今年涨幅最小的板块是电信股 ，仅升6.6%，公用事业股 升16.5%，这些都是防御类股。

个股方面，Netflix Inc 是今年涨幅最大的标普500指数成份股。暴涨295.6%，Newmont Mining 是跌幅最大成份股，跌50.6%。今年标普500指数500家成份股中仅有38家收低。

根据路透最近的调查，预计2014年美股将有类似涨幅的投资人不多。对标普500指数2014年底预估值为1,925点，较目前水准仅升4.1%。

据BATS Global Markets数据，美国所有证交所总成交约43.1亿股，远低于12月成交均值58.9亿股的水准。(完)