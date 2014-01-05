重温稿-美国股市：收盘基本持平，市场消化联储官员讲话

* 贝南克称美联储仍致力于刺激经济

* 成交量低于正常水平，因很多市场人士仍在休假以及暴风雪来袭

* 航空股大涨，因油价急跌

* 道指收涨0.2%，标普500指数基本持平，Nasdaq指数回落0.3%

路透纽约1月3日 - 美国股市周五在交投震荡中基本收平，因投资人消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，这些讲话引发美联储将以多快的速度结束其刺激计划的疑虑。

美股今日开高，但之后缩减涨幅，因费城联储总裁普洛瑟表示，在开始缩减购债后，美联储仍面临“巨大的”挑战，联储需要认识到未来通胀可能快速攀升。

今日交投淡静，加剧了市场的波动性。根据BATS提供的数据，美国各大股票交易所总成交量约46.1亿股，远低于日均水平，因很多市场人士仍在度新年假期，另外，美国东北部遭暴风雪袭击。

“普洛舍的讲话表明，美联储缩减资产负债表规模的过程可能并不容易或顺利，这可能暗示美联储可能较目前的预期提前结束购债计划，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark LuschiniMark Luschini表示。

之后，美联储主席贝南克表示，尽管近期宣布将开始缩减购债，但美联储执行宽松货币政策的力度不会减弱。他还表示，美国经济复苏“显然仍不全面”。

美联储官员发表讲话后，股市一度转跌为升，但之后再度跌至平盘之下。

通用汽车 回落3.4%，报39.57美元，为跌幅最大的标普500指数成份股之一，之前该公司报告，12月汽车销售下降，不及分析师预期的小幅增长。福特汽车 在报告月度汽车销售数据后，上涨0.5%，报15.51美元。

道琼工业指数 收升28.64点，或0.17%，至16,469.99点；标准普尔500指数 收低0.61点，或0.03%，至1,831.37点；Nasdaq指数 下跌11.16点，或0.27%，至4,131.91点。

标普500指数今日小跌，为2005年以来首次在新年的头两个交易日连跌。本周，道指下跌0.05%，标普500指数下滑0.55%，Nasdaq指数跌0.59%。

原油价格 跌1.3%，2014年迄今下跌4.3%，这提振航空类股。达美航空 急升5.5%，报29.23美元，为涨幅最大的标普500指数成份股。西南航空 攀升2.9%，报19.42美元。

网络安全公司FireEye Inc 大涨39%，报57.02美元，因该公司收购了电脑取证专业公司Mandiant Corp。

社交媒体公司推特 上扬2.2%，报69美元，新年首个交易日该股急升逾8%。

纽约证交所有约62%的股票收涨，Nasdaq市场有59%的股票收高。(完)